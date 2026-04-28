Martin Urrutia: De Operación Triunfo al éxito en la música y el cine

Martin Urrutia, exconcursante de Operación Triunfo, habla sobre su carrera artística, su primer disco La insolación y su participación en la película Kraken. El libro negro de las horas. Además, reflexiona sobre su experiencia en el programa, su relación con el colectivo LGTBI, su nostalgia y su futuro en Euskadi.

Martin Urrutia , nacido en Getxo en 2005, ingresó en la Academia de Operación Triunfo como el más joven de la promoción de 2003. Allí, su relación con Juanjo Bona lo convirtió en un referente para los jóvenes del colectivo LGTBI y sentó las bases de una carrera artística que oscila entre la música y la interpretación.

Actualmente, acaba de estrenar su primer disco, titulado La insolación, y participa en la película Kraken. El libro negro de las horas. Con dos proyectos tan importantes en el mismo mes, ¿cómo maneja esta doble faceta de músico y actor? Hasta ahora, he logrado encajar los huecos y el trabajo.

En esta película tuve un papel muy pequeño y, por suerte, pude rodar durante el proceso de creación del disco. Es cierto que coinciden en el mismo mes y me hace ilusión porque son dos facetas muy distintas. Hay gente que me seguía en OT y esperaba un disco más inmediato, pero decidí seguir mis impulsos. Quien haya querido esperarme será más fiel.

Quien entienda mi ritmo, bienvenido sea. La ambición sin límites de Operación Triunfo 2025. Naiara, ganadora de Operación Triunfo, ha declarado: Me encanta ser la choni de España, me siento una choni estilosa. ¿Salió agradecido o espantado de Operación Triunfo?

¿A qué grupo pertenece? Es imposible renegar de lo que me ha dado la visibilidad. Con 18 años, me proporcionaron una formación increíble, conocí a personas que ahora son parte de mi vida, crecí como artista y como persona, y me dieron la visibilidad para llegar a más gente y poder trabajar. Nunca me desmarcaría de OT, era mi mayor sueño por encima de cualquier otra cosa.

Sí que es impactante salir de un encierro y verme con 300.000 seguidores. Lo gestioné teniendo cerca a mi núcleo terrenal, que son mi familia y mis amigos.

Además, llegó una oleada de trabajo: la gira, Mariliendre, el disco... Ahora, tres años después, soy consciente de todos mis sentimientos. ¿Es fácil perderse en ese bucle? Puede ser fácil dependiendo de las prioridades.

Las mías, sin dejar pasar el tren del trabajo, han sido estar cerca de mi familia, de mis amigos y de mi Euskal Herria. Volver allí me hacía recordar que todo estaba bien. ¿Cómo ha llevado lo de independizarse y alejarse de su casa? Eso fue un horror, el peor recuerdo del post porque irme a vivir a Madrid nunca fue algo que tuve muy claro.

Sabía que había trabajo y era fácil tener oportunidades, pero soy muy vasco, muy euskaldun y también allí hay oportunidades artísticas. Tener que irme me pilló muy de sopetón y no fui consciente. Ahora ya estoy a gusto en Madrid, me gusta, pero vuelvo bastante a casa. ¿Dónde imagina su vida a futuro?

Para mí, sinceramente, mi futuro vital y artístico está en Euskadi. Porque es un nido artístico, yo veo allí a todas mis amigas artistas y me motiva mucho. Madrid es un punto muy interesante para empezar y desarrollarse, pero querría vivir en Euskadi. Ya el primer año aquí estuve todo el rato pensando en volver a casa, me costó mucho adaptarme.

A mitad del segundo ya me instalé de verdad y me di cuenta de que puedo ser feliz. Pese a que su posición sea mejor, ¿ha sufrido también la crisis de su generación con la vivienda? Buscar mi primer piso en Madrid fue enfrentarme a algo que no me tocaba, pero yo al menos pude pagarlo. Que hay mucha gente que no puede.

Las realidades de mis amigos son muy distintas. Soy consciente de que he trabajado desde muy pronto, que soy un privilegiado, pero también de lo difícil que es independizarse y encontrar un sitio normal en el que vivir por un precio normal. Soy afortunado, pero también lo sufro. En su disco hay mucho de nostalgia y en esta conversación aprecio también algo de esa nostalgia.

Soy muy nostálgico, me gusta mucho regodearme en los recuerdos, pero lo hago con buenos ojos. No soy de esa gente que mira con tristeza y no se permite avanzar. Al revés, para mí es el motor que me ha llevado hasta aquí. Puedo quedarme atrapado en algún recuerdo muy concreto, pero he aprendido a controlar cuánto me pierdo ahí.

¿Cómo se hace para mantener ese pasado, el vínculo familiar, cuando uno se convierte en un personaje público? Intento que lo importante para mí, mi rutina familiar, se pueda preservar. Es verdad que ahora trabajo, soy una persona pública, estoy viviendo en Madrid, tengo una relación y un piso, pero todavía tengo 21 años y necesito sentirme arraigado a mis padres y mis hermanos.

No quiero sentir que ya me he desprendido completamente y por eso hago un ejercicio para pasar tiempo de calidad con mi familia. ¿Echa de menos eso? Echo mucho de menos la rutina familiar, pero no querría volver a la rutina de universitario porque estoy haciendo lo que siempre quise. Sí tengo la espina de hacer la carrera de Arte Dramática, que la dejé a los dos meses





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