Martin McDonagh debuta en thriller político con Wild Horse Nine

El director irlandés presenta Wild Horse Nine en San Sebastián, un thriller ambientado en Chile 1973 protagonizado por John Malkovich sobre una espía de la CIA.

El cineasta irlandés Martin McDonagh, reconocido mundialmente por obras maestras independientes como Almas en pena de Inisherin y Tres anuncios en las afueras , ha confirmado su nueva dirección con el estreno de Wild Horse Nine . Este nuevo proyecto cinematográfico se distancia de sus anteriores trabajos dramáticos para adentrarse en el género de suspenso político, mostrando la versatilidad de uno de los talentos más respetados del cine contemporáneo.

Argumento político ambientado en Chile

La trama de Wild Horse Nine se sitúa en Chile durante el año 1973 , un periodo histórico crítico ubicado apenas unas semanas antes del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. La narrativa sigue la vida de un veterano agente de la CIA, interpretado por John Malkovich , quien está siendo presionado para jubilarse debido a su fama de tener una lengua demasiado suelta y su tendencia a revelar secretos incómodos sobre sus operaciones.

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El personaje principal navega por sus últimos días de servicio activo, reflexionando sobre un pasado marcado por intervenciones internacionales controvertidas, incluyendo la desestabilización de regímenes democráticos y asesinatos políticos en diversas regiones del mundo. Esta historia combina elementos de humor negro, ternura y maldad, explorando la complejidad moral de un espía que busca el retiro mientras revisa su legado profesional y personal.

Colaboración con actores estelares

La película cuenta con una actuación destacada de John Malkovich , quien da vida al espía con una intensidad característica, mientras que Sam Rockwell regresa para compartir escena con él. Rockwell interpreta al compañero de trabajo del protagonista, manteniendo la dinámica de amistad masculina que McDonagh ha explorado anteriormente en títulos como Tres anuncios en las afueras .

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La relación entre ambos personajes sirve como eje central para examinar la lealtad y el apoyo entre compañeros en un entorno hostil. McDonagh utiliza esta conexión para mostrar una faceta más suave y menos tradicional de la masculinidad, desafiando los estereotipos habituales del cine de espías y centrarse en la vulnerabilidad y el cariño entre hombres en situaciones límite.

Visión del director sobre la verdad y la historia

En declaraciones durante el Festival de San Sebastián, McDonagh discutió la importancia de la verdad en una era de noticias falsas, sugiriendo que su película puede servir como punto de partida para que la audiencia investigue por su cuenta. El director expresó su deseo de que los espectadores interesadas busquen información sobre las operaciones de la CIA en Chile o el Congo, fomentando una comprensión más profunda de los eventos históricos reales.

McDonagh ha mantenido un ritmo de producción deliberadamente pausado, estrenando una película cada cuatro o cinco años. Este enfoque le permite dedicar tiempo suficiente a la escritura, producción y promoción, evitando la presión de lanzar proyectos anualmente. El director ha declarado que disfruta de este proceso lento, lo que le da espacio mental para encontrar historias significativas y asegurar la calidad artística de cada proyecto.

Proyección futura y confianza artística

Aunque Wild Horse Nine marca un cambio hacia el cine político, McDonagh se siente más seguro en su capacidad para contar este tipo de historias que nunca antes había explorado tan directamente. Tras 18 años desde su película Escondidos en Brujas , el director reconoce que cada nuevo proyecto se vuelve más fácil de realizar, aunque quizás menos emocionante en términos de descubrimiento inicial.

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Actualmente, McDonagh no tiene un guion listo en su escritorio, lo que le permite esperar la próxima inspiración o lugar que pueda revelar una nueva historia. Esta pausa creativa refleja su confianza en seguir haciendo películas, incluso si es cada pocos años, y su deseo de mantener la pasión y el interés por contar historias que resonen con la audiencia internacional.