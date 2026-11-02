Martha Stewart se disculpa tras polémico disfraz de sin techo

Martha Stewart emite una disculpa pública por su disfraz de Halloween que criticó la falta de vivienda, generando un fuerte debate sobre la sensibilidad en la cultura popular.

La reconocida personalidad televisiva, empresaria y autora Martha Stewart ha expresado su consternación y arrepentimiento público después de que su elección de atuendo para la celebración de Halloween desencadenara una ola masiva de críticas en las redes sociales. La figura mediática fue el centro de atención internacional no por su trayectoria empresarial, sino por una imagen que muchos interpretaron como una representación ofensiva de la pobreza extrema, lo que provocó un immediato y severo escrutinio público sobre la sensibilidad de sus acciones.

El disfraz y la reacción viral inmediata

La controversia estalló tras la publicación de una fotografía en Instagram, la cual fue posteriormente eliminada de la plataforma. En esta imagen, Martha Stewart aparecía caracterizada como una persona sin hogar, vistiendo un gorro negro, vaqueros desgastados y una chaqueta de punto. Para completar el look, la empresaria tenía marcas negras en el rostro y sostenía un cartel con el mensaje en mayúsculas: "¡¡TENGO HAMBRE, AYÚDENME!!". Además del atuendo, Stewart aprovechó el texto que acompañaba la publicación para promocionar su nueva colección de velas, un detalle que intensificó la percepción de comercialización de la tragedia ajena.

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Críticas sobre sensibilidad e insensibilidad

Las reacciones en las redes sociales fueron contundentes y rápidas, con usuarios calificando el gesto de "grotesco, repugnante, moralmente reprobable e increíblemente inapropiado". Otro comentarista sentenció que, sin duda, Martha Stewart se llevaba el premio al disfraz más insensible del año. Estas críticas se enmarcan en una realidad social dura: según datos oficiales, más de 700.000 personas en Estados Unidos carecen actualmente de un hogar. La desconexión entre la intención publicitaria y la realidad de esa cifra millonaria de personas vulnerables fue el punto quiebre que detonó la ira del público en línea, quienes vieron en la imagen una trivialización del sufrimiento económico.

La justificación inicial sobre la conciencia social

Ante el revuelo inicial, Martha Stewart intentó aclarar su motivación en una declaración del domingo al medio Page Six. La empresaria afirmó que su intención no era ofender, sino generar conciencia sobre un problema estructural. "Me entristece que mi disfraz de Halloween de ayer haya ofendido a la gente; esa nunca fue mi intención", declaró Stewart. Argumentó que la falta de vivienda sigue siendo uno de los mayores desafíos y una crisis persistente en Estados Unidos, un tema que describe como algo que le preocupa profundamente y por lo cual ha dedicado tiempo y esfuerzo a apoyar a organizaciones benéficas que combaten esta epidemia social.

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Disculpa formal y reconocimiento del error

No obstante, las presiones continuaron y Martha Stewart publicó una disculpa directa a través de una historia en su cuenta de Instagram, reconociendo la gravedad de su fallo. "Es difícil admitir cuando uno realmente ha metido la pata", escribió Stewart en su mensaje. La empresaria admitió que su declaración anterior no había sido suficiente y reconoció su falta de sensibilidad: "Sé que muchas personas están sufriendo económicamente. Llevar un disfraz como el que usé fue una falta de sensibilidad y no tuvo ninguna gracia. Lo siento mucho". Esta segunda intervención marcó un cambio de tono, pasando de la defensa de la intención a la aceptación del impacto negativo causado.

Un contexto de controversias recientes

Este incidente no es el único caso de polémica por disfraces en la cultura reciente. En agosto, Target se vio obligado a pedir disculpas y retirar de la venta un disfraz de Halloween que representaba a un payaso de circo, tras las críticas de que el diseño recordaba al "blackface" y a los espectáculos de juglares históricos. Estos casos subrayan la creciente sensibilidad del público hacia las representaciones que podrían considerarse ofensivas o estereotipadas. Mientras tanto, CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Martha Stewart para solicitar comentarios adicionales sobre la evolución de la situación y los próximos pasos de la marca.