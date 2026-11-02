Martha Stewart aclara controversia por disfraz de Halloween de sin techo

Martha Stewart responde tras críticas por imagen vestida como persona sin hogar, afirmando su apoyo a organizaciones benéficas y lamentando el daño.

Martha Stewart, la reconocida empresaria, presentadora y autora estadounidense, ha entrado en la esfera pública para desmentir intenciones ofensivas tras una controversia generada por una fotografía reciente. La multimillonaria, cuyo imperio empresarial se valora en 400 millones de dólares, apareció en una imagen vestida con ropa andrajosa y con la cara sucia, sosteniendo un cartel que hacía referencia a su disfraz de la noche anterior. Esta representación visual provocó una reacción inmediata y negativa en las redes sociales, obligando a la celebridad a emitir una respuesta directa.

Detalles de la polémica imagen viral

La fotografía en cuestión mostró a Stewart con un aspecto deliberadamente desaliñado, característico de una representación de una persona sin hogar. Aunque la empresaria borró la publicación original poco después de que comenzaran las fuertes críticas, las capturas de pantalla de la misma ya habían circulado ampliamente por foros en internet, siendo Reddit uno de los principales epicentros de la discusión. En dicha plataforma, decenas de usuarios se apresuraron a condenar lo que calificaron como un disfraz insensible, destacando la naturaleza delicada del tema representado.

Also read Se le va de las manos: Heidi Klum se supera con el disfraz más terrorífico en su icónica fiesta de Halloween

Defensa de Martha Stewart sobre la intención

Este domingo, poco después de eliminar la foto, Martha Stewart emitió una declaración pública para aclarar su postura y expresar su arrepentimiento. La empresaria sostuvo que el objetivo de su disfraz nunca fue ofender a nadie, reconociendo la gravedad de la situación y admitiendo que es difícil aceptar cuando se ha cometido un error grave. Stewart enfatizó que su intención original estaba alineada con la celebración festiva de Halloween y no con la ridiculización de un grupo vulnerable.

Compromiso con la lucha contra la pobreza

En su justificación, Stewart subrayó su largo historial de compromiso social con la falta de vivienda, descritas por ella como una de las crisis más persistentes de Estados Unidos. La empresaria afirmó que este problema la preocupa profundamente y que ha dedicado una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo a apoyar a organizaciones benéficas que combaten esta epidemia social. Este contexto de filantropía sirvió como base para intentar explicar la discrepancia entre su actividad caritativa real y la percepción pública de su disfraz.

Advertisement

Legado profesional en celebraciones festivas

Stewart también aprovechó la declaración para recordar su trayectoria profesional en el ámbito de las fiestas y la celebración. Durante décadas, ha enseñado a otros cómo celebrar Halloween de manera creativa, compartiendo recetas divertidas y festivas, ofreciendo ideas únicas para manualidades y dando consejos sobre cómo entretener y hacer de anfitrión para aprovechar al máximo una de sus fiestas favoritas del año. Esta referencia a su carrera buscaba contextualizar su perspectiva sobre la festividad como un evento de alegría y creatividad.

Recepción pública y consecuencias futuras

A pesar de los argumentos presentados por Stewart, la reacción inicial siguió siendo predominantemente crítica en los círculos digitales. La situación ilustra la sensibilidad creciente alrededor de la representación de la pobreza en el entretenimiento y el marketing de celebridades. Mientras tanto, la empresaria mantiene su posición de que no hubo intención dañina, pero el incidente ha servido como recordatorio de las consecuencias públicas de las decisiones visuales en la era de la inmediatez digital.