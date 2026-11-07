Marte y el cloruro de hidrógeno en Alba Mons evidencia posible actividad volcánica

El orbitador TGO detecta cloruro de hidrógeno en Alba Mons, sugiriendo magma oculto. Análisis científico revela signos de actividad geológica en el planeta rojo.

El orbitador de la Agencia Espacial Europea, específicamente el Orbiter para the Trace Gas and other Trace Gases (TGO), ha logrado una detección científica sin precedentes al identificar concentraciones significativas de cloruro de hidrógeno en la atmósfera de Marte. Este hallazgo crucial se ha registrado en las inmediaciones de Alba Mons, una estructura volcánica colosal que constituye uno de los volcanes más extensos y masivos del planeta rojo, despertando un renovado interés en la posibilidad de que Marte conserve una actividad geológica interna.

Detección del gas y características volcánicas

La presencia de este compuesto químico cerca de Alba Mons resulta especialmente intrigante para la comunidad científica porque, en condiciones terrestres, el cloruro de hidrógeno suele liberarse exclusivamente a través de conductos magmáticos activos. Aunque el equipo internacional de investigadores que participa en esta misión no ha confirmado definitivamente la existencia de magma activo bajo la superficie del planeta, las señales atmosféricas combinadas con las características topográficas del terreno han proporcionado datos lo suficientemente robustos como para justificar una investigación mucho más detallada y profunda sobre el origen de este fenómeno.

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Historial de observaciones desde 2021

El instrumento NOMAD, instalado a bordo del orbitador europeo, fue responsable de identificar por primera vez la presencia de cloruro de hidrógeno en la atmósfera marciana en el año 2021. Desde aquel momento inicial, los científicos han dedicado sus esfuerzos a estudiar sistemáticamente cómo varía la presencia de este gas a lo largo de todo el año marciano. El objetivo fundamental de este monitoreo continuo es comprender con precisión qué procesos físicos y químicos favorecen tanto la aparición como la posterior desaparición del compuesto, estableciendo así un baseline para futuras comparaciones.

Condiciones atmosféricas y grietas geológicas

Las observaciones más reveladoras se produjeron a comienzos del verano del hemisferio norte de Marte, una estación específica en la que la atmósfera contiene muy poco polvo y donde, normalmente, la detección de este gas es casi imposible debido a las condiciones ambientales. En ese contexto, aparecieron concentraciones localizadas exclusivamente cerca de Alba Mons, y la repetición de estas detecciones en la misma región y en la misma época del año despertó un gran interés en el equipo científico. Para verificar si existía una relación directa con la geología local, los investigadores examinaron detenidamente la superficie del volcán y localizaron grietas, algunas de las cuales tienen una longitud de cientos de metros, asociadas a cambios de color en el terreno que ayudaron a identificar las zonas de interés clave.

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Métodos de análisis y futuras perspectivas

Una de las explicaciones más plausibles que proponen los investigadores es que estas grietas funcionen como vías de escape naturales para gases procedentes del subsuelo profundo. Si el cloruro de hidrógeno tuviera un origen magmático confirmado, podría ascender desde material caliente situado bajo el terreno y alcanzar la atmósfera a través de antiguos conductos volcánicos inactivos o semiactivos. Para lograr esto, se utiliza una técnica llamada espectroscopía de ocultación, que analiza la luz del Sol cuando atraviesa la atmósfera de Marte desde la perspectiva única del satélite, permitiendo identificar compuestos químicos incluso en concentraciones reducidas.

Implicaciones científicas y conclusiones preliminares

La presencia del gas no demuestra por sí sola, de manera absoluta, que Marte tenga volcanes activos actualmente, ya que los resultados actuales dan indicios compatibles con esa posibilidad pero todavía es necesario determinar el origen exacto del compuesto. Es imperativo descartar otras explicaciones relacionadas con los procesos atmosféricos y superficiales convencionales del planeta antes de afirmar un origen volcánico directo. Juan Alday, investigador del IAA-CSIC y miembro clave del equipo científico, explica que estas observaciones se utilizan tanto para monitorizar gases conocidos como para buscar sustancias que todavía no han sido identificadas, aclarando que estas observaciones podrían aportar información adicional sobre la composición de la atmósfera en esta región y ayudarnos a comprender mejor los procesos responsables de la presencia y desaparición del cloruro observado.