Marta Prats rompe el silencio: "Dije a mi padre que no seguiría su carrera"

Marta Prats, hija del legendario presentador Matías Prats, ofrece su primera entrevista televisiva donde revela su decisión de no ser periodista.

Marta Prats ha protagonizado una aparición televisiva inédita al conceder su primera entrevista en este medio. La joven, que no ha seguido la estela profesional de su célebre familia, habló con la periodista Cristina Pardo en el programa La Mesa de ABC.

Marta Prats rechaza el legado periodístico familiar

Marta Prats confirmó desde el inicio de su aparición que no pretendía dedicar su vida laboral al periodismo. Declaró textualmente que comunicó claramente a su padre esta decisión desde muy temprano. Aclaró que, aunque es consciente de que su apellido le habría facilitado el acceso a puestos en la televisión, no le interesaba esa trayectoria.

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La familia Prats es sinónimo de trayectoria informativa en España. Tres generaciones han trabajado en este sector. Matías Prats, abuelo de Marta, fue una figura esencial del siglo veinte. Trabajó en el NO-DO y cubrió retransmisiones deportivas e información taurina con gran reconocimiento público.

Su hijo también siguió la misma senda profesional. Este familiar de Marta fue uno de los rostros más reconocibles de Antena 3 Noticias. Llegó a la cadena en el año 1998 después de desarrollar una extensa carrera en la radio. La madre de Marta, Maite Chacón, también es periodista. Trabaja actualmente en la sección de Deportes de los informativos de Telecinco.

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El consejo de vida de Matías Prats sobre la felicidad laboral

Marta Prats resaltó que, a pesar de no ejercer la profesión, mantiene una relación muy cercana con su padre. Le pidió a Matías Prats que simplemente intentara llevar su trabajo de manera que se sintiera feliz cada mañana. Considera que esta es una filosofía de vida fundamental que vale la pena preservar.

La entrevistada observó que su padre sigue aplicando este consejo en la actualidad. Le gusta despertar con una sonrisa y disfrutar plenamente de lo que hace. Marta Prats espera, con mucha ilusión, poder parecerse a él en ese aspecto tan importante de la satisfacción vital.

Matías Prats ha elogiado abiertamente la actitud solidaria de su hija. Destacó que su vocación no es periodística sino que se centra en la ayuda a otros. Mencionó su interés genuino por la educación y la atención a personas con discapacidad. Durante su infancia, era común verla presumir del prestigio de su abuelo en el patio del colegio.

La evolución de la fama y la privacidad familiar

La dinámica sobre la reputación familiar cambió cuando Marta Prats entró en la adolescencia. Ya no quiso estar asociada públicamente a la fama de su abuelo. Prefirió mantenerse al margen de la notoriedad mediática. Buscaba una identidad propia fuera de las sombras del apellido materno.

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Cristina Pardo preguntó si nota algún trato especial al asistir a eventos con su padre. Marta Prats señaló que la gente la trata con normalidad y respeto. No percibe diferencias significativas en cómo la reciben. Reiteró que su educación sigue una línea totalmente convencional y alejada de privilegios.

Se refirió a la dualidad del personaje público. Los Matías Prats que se ven en la televisión no son exactamente los mismos que conviven en el ámbito doméstico. Marta Prats prefiere quedarse con la versión familiar, marcada por pasos normales y una actitud humilde.

Personalidad íntima del presentador histórico

La entrevista permitió explorar la faceta privada de Matías Prats. Su hija lo describe como una persona con un sentido del humor peculiar. No se trata de contar chistes tradicionales sino de juegos de palabras. Su padre tiende a finalizar las conversaciones con un tono positivo y burlón.

Matías Prats reveló su sorpresa ante la aparición de su hija en el programa. Reconoció haber sido convencido para este acto. La intervención televisiva sorprendió a toda la familia. Esta es una de las primeras veces que se comparte este aspecto personal con el público general.