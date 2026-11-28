La CEO de Inditex confirma el ambicioso proyecto de John Galliano con Zara, marcando un hito en la fusión de la alta costura y el fast fashion para 2026.

La CEO de Inditex, Marta Ortega, ha confirmado el regreso de John Galliano al centro de atención mediática mediante una colaboración exclusiva con la marca Zara prevista para el año 2026. Este acuerdo representa un cambio estratégico significativo, llevando la visión creativa del excatedrático de Dior y Maison Margiela a la moda de consumo masivo. El proyecto busca fusionar el legado teatral del diseñador gibraltareño con la capacidad de producción global de la corporación española.

Antecedentes y Trayectoria Profesional

John Galliano, nacido el 28 de noviembre de 1960, se graduó con honores en la escuela Central Saint Martins de Londres en 1984. Su colección de graduación, inspirada en la Revolución Francesa, cautivó inmediatamente a la crítica especializada y marcó el inicio de su ascenso meteórico. Tras un breve paso por Givenchy en 1995, asumió la dirección creativa de Christian Dior en 1996, donde permaneció durante quince años transformando la narrativa de la alta costura.

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Crisis y Redención en Maison Margiela

La carrera de Galliano sufrió un giro drástico en 2011 tras una serie de episodios públicos que provocaron su despido inmediato de Dior y de su propia firma. Este período de ostracismo profesional duró años hasta que Maison Margiela le ofreció un nuevo puesto en 2014. Bajo su dirección, el diseñador reinventó su lenguaje mediante la deconstrucción y la experimentación, manteniéndose en el cargo durante una década hasta el éxito de su colección Artisanal en 2024.

El Origen del Proyecto con Zara

La relación entre Galliano y Marta Ortega comenzó en 2022 durante la inauguración de la Fundación MOP en La Coruña. Aunque el diseñador rechazó inicialmente la propuesta, el encuentro abrió una vía de comunicación fluida. La colaboración oficial se anunció recientemente, con el lanzamiento de la primera colección en octubre de este año. Este acuerdo marca el principio de una alianza a largo plazo que incluye lanzamientos anuales por temporada durante dos años.

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Estrategia Creativa y Límites Legales

El proyecto evita limitaciones legales al no usar la marca homónima del diseñador, ya que LVMH posee los derechos. Galliano ha optado por reinterpretar prendas existentes en lugar de partir de cero. Su proceso creativo se centra en deconstruir y reformar artículos de la colección base de Zara. Esta metodología permite integrar sus sellos estéticos distintivos sin contradecir la identidad comercial de la marca gallega.

Inspiración Histórica y Referencias Visuales

La primera entrega de esta colaboración rinde homenaje a la icónica colección de graduación de Galliano en el Saint Martins College of Arts and Design. Ocho looks recrean el romanticismo y la rebeldía de los jeunes de la Francia posrevolucionaria. El diseñador establece un paralelo entre estos jóvenes, conocidos como armanisettes, y las tendencias actuales. Esta fusión histórica se traducirá en una propuesta estética única que busca redefinir el concepto de lujo accesible en el mercado contemporáneo.