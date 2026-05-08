Marta Matute pide responsabilidad y humanidad en la Biznaga de Oro de Málaga

La cineasta y actriz Marta Matute, ganadora de la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, dedicó su discurso a las instituciones encargadas de gestionar las residencias, públicas y privadas, y a las cuidadoras que ayudaron a su madre y a las que ahora se están haciendo cargo de su padre, también con demencia.

Al recoger la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, Marta Matute (Madrid, 1988) pidió, por favor, responsabilidad y humanidad. Se dirigía a las instituciones encargadas de gestionar las residencias, públicas y privadas, lugares que la actriz y cineasta conoce demasiado bien.

A los 18 años, su madre fue diagnosticada con una demencia frontotemporal, algo que le cambió la vida: a ella, a sus hermanas y a su padre. Yo no moriré de amor, la premiada ópera prima de Matute, cuenta su historia, la de una familia que tiene que aprender a cuidarse mutuamente. Una película, asegura su directora a El Cultural un mes después de su paso por el certamen, que todavía "tiene en el cuerpo".

"Cuando mi madre aún estaba viva, recuerdo ir un día a verla a la residencia y sentir mucho dolor y mucho amor a la vez, una emoción super-potente. Salí de ahí pensando: yo ya no voy a morir de amor, porque ¿qué voy a sentir más fuerte que esto?

". Meterse la mano en las entrañas para contar algo prácticamente tabú para ella durante años no fue tan traumático como pensaba.

"Emocionalmente, en el momento en el que me puse a escribir el guion empezó a ser una historia de más gente, no solo la mía". No dejó, eso sí, que sus hermanas lo leyeran antes –"Me daba mucho miedo, mucho pudor"–, pero pudieron disfrutar de su triunfante paso por el festival.

"Mi familia está muy orgullosa y ha sido muy bonito porque la película ha supuesto una unión". En el filme, que se estrena este 8 de mayo, Claudia (Júlia Mascort) es una chica que, en proceso de descubrir quién quiere ser, debe asumir precozmente el papel de cuidadora.

"Es algo que va en contra del momento vital en el que estás viviendo. Tenía y tengo muy buenos amigos, pero cuando estaba atravesando esto me sentía muy sola porque nadie de mi edad estaba pasando exactamente lo mismo", explica Matute





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