Martín Fiz se despide de la carrera de Nueva York con su hijo Alex

El leyenda del atletismo español Martín Fiz pone fin a su relación con el maratón de Nueva York en 2025, participando junto a su hijo Alex en la ciudad.

El legendario atleta español Martín Fiz participará en el maratón de Nueva York, una ciudad clave en su carrera deportiva, donde buscará cerrar un ciclo especial junto a su hijo Alex. Esta edición, que abarca distritos como Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan, enfrenta a los corredores condiciones exigentes para quienes intentan revalidar títulos, como la kenyana Peres Jepchirchir, aunque el texto se centra en la despedida del vasco. El evento destaca por la presencia de figuras internacionales, incluyendo a la actual campeona mundial Eilish McColgan, quien regresa tras su triunfo, y a la keniana Ruth Chepteng, quien busca imponerse en esta prueba de gran prestigio mundial.

La despedida de Martín Fiz en Nueva York

Martín Fiz, nacido en Vitoria en 1963, es considerado uno de los deportistas más importantes y queridos de la historia de España. En esta ocasión, pone fin a su estrecha relación con el maratón de Nueva York, una ciudad que ha sido fundamental en su trayectoria y donde participará por sexta vez en total. La ocasión tiene un valor emocional añadido, ya que lo hará acompañado por su hijo Alex, quien debutará en la distancia de 42 kilómetros en esta prueba de élite internacional.

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La carrera también ofrece la oportunidad de ver en acción a atletas de primer nivel, como la kenyana Agnes Obiri, quien espera revalidar su victoria tras establecer en 2025 el récord del recorrido con un tiempo de 2h19:51. Obiri aspira a su tercera victoria en Nueva York en cuatro años, sumando sus triunfos anteriores de 2023 y 2025, lo que consolidaría su dominio en esta prueba específica y la posiciona como una favorita absoluta.

El palmarés histórico del atleta vasco

La trayectoria de Martín Fiz está repleta de éxitos que lo convierten en un referente del atletismo global. Fue campeón del mundo en Goteborg, Suecia, en 1995 y subcampeón en Atenas, Grecia, en 1997. Además, obtuvo el título de campeón de Europa en Helsinki, Finlandia, en 1994, demostrando su versatilidad y superioridad en diferentes escenarios internacionales durante la década de los noventa.

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Su palmarés olímpico incluye dos diplomas significativos: un cuarto puesto en Atlanta en 1996 y un sexto lugar en Sídney en 2000. Estas participaciones reflejan su consistencia en las citas olímpicas más importantes del deporte del atletismo. En reconocimiento a su trayectoria y logros, fue premiado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1997, compartido con el equipo español de maratón, lo que subraya su impacto colectivo e individual en el deporte nacional.

Ventas en los seis Majors y SuperHalfs

El 22 de abril de 2018, Martín Fiz alcanzó un hito histórico al culminar en Londres su reto de ganar los seis Majors, los mejores maratones del mundo, dentro de su categoría de edad. Al imponerse en la categoría de mayores de 55 años, se convirtió en el primer atleta del mundo con victorias en los seis grandes maratonianos. Sus victorias previas incluyeron Nueva York en 2015, Tokio, Boston y Berlín en 2016, y Chicago en 2017, demostrando una longevidad competitiva excepcional.

Siete años después, en 2025, completó otro desafío impresionante al ganar las SuperHalfs, un circuito internacional compuesto por seis prestigiosas carreras de medio maratón. Logró victorias en sus categorías en Lisboa, Portugal; Copenhague, Dinamarca; Cardiff, Gales; Praga, República Checa; Berlín, Alemania; y Valencia. Estos resultados evidencian su capacidad para mantener un nivel de elite incluso en competiciones de distancia más corta, consolidando su legado como un corredor completo.

Un nuevo reto final en la gran manzana

Actualmente, el fondesta vasco tiene como su nuevo y último reto despedirse a lo grande en el maratón de Nueva York. Esta decisión no es casual, ya que Fiz ha expresado que es un hombre de retos y que, al pensar en dónde sería mejor cerrar su participación en esta distancia, no tenía duda de que Nueva York era el lugar ideal. Su presencia en la carrera, que atraviesa cinco distritos icónicos, atrae a miles de espectadores y corredores populares que buscan inspiración de sus figuras históricas.

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La carrera de Nueva York es conocida por su recorrido variado que pasa por zonas emblemáticas, ofreciendo un desafío físico y mental para todos los participantes. Para Martín Fiz, esta edición de 2025 representa el cierre de un capítulo significativo en su vida deportiva, acompañado por la presencia de su hijo, lo que añade un componente familiar y sentimental a la competencia profesional. Su legado como uno de los deportistas más importantes de España continúa inspirando a nuevas generaciones de atletas en todo el país.