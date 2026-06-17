Martín Fiz, campeón mundial de maratón, se opera de cataratas con tecnología láser y lente trifocal en Vithas Vitoria

El maratonista Martín Fiz ha sido intervenido de cataratas en el Servicio de Oftalmología de Vithas Vitoria usando láser de femtosegundo y una lente intraocular trifocal. La cirugía, descrita como rápida y cómoda, le permitirá ver con claridad en todas las distancias, lo que beneficiará su preparación para el Maratón de Nueva York.

El atleta alavés Martín Fiz , Campeón del Mundo de Maratón, ha sido intervenido de cataratas en el nuevo Servicio de Oftalmología de Vithas Vitoria , bajo la dirección del Dr. Pío Jesús García Gómez.

La cirugía se realizó con tecnología de láser de femtosegundo, un método de vanguardia que permite ejecutar distintas etapas de la intervención con precisión y reproducibilidad excepcionales, personalizando el tratamiento según las particularidades de cada paciente. Junto a la cirugía de cataratas, se le implantó una lente intraocular trifocal, lo que le proporcionará una visión nítida a distancia, a media distancia y de cerca, disminuyendo de forma considerable su necesidad de usar gafas.

Martín Fiz declaró que no se percató de la operación, que el equipo médico fue sumamente profesional y que se mantuvo tranquilo en todo momento. Su recuperación progresa favorablemente y planea reanudar sus entrenamientos para preparar el Maratón de Nueva York, programado para el 1 de noviembre, con el objetivo de competir en su cuadragésimo segundo maratón y ganar en la categoría Máster, algo que ya logró en 2015.

Valora que la intervención fue rápida y cómoda, y que la lente trifocal le permitirá ver con claridad los datos de su cronómetro, el teléfono móvil y cualquier detalle, algo crucial para su rendimiento deportivo y su vida cotidiana. El Dr. García Gómez subraya que la combinación de la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo y las lentes intraoculares premium brinda a los pacientes la máxima precisión quirúrgica y una excelente calidad visual, promoviendo una recuperación veloz y una mayor autonomía respecto a las gafas





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