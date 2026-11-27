Martín Fiz, campeón mundial, reduce su entrenamiento a 70 km semanales a los 63 años. Descubre cómo prioriza fuerza y mentalidad para seguir compitiendo.

Martín Fiz ha transformado la longevidad deportiva en su segunda gran carrera a los 63 años. El legendario atleta mantiene un ritmo activo de entrenamiento y competición mientras busca nuevos retos bajo una regla fundamental distinta a la de su etapa de élite.

La clave reside en adaptar el entrenamiento para poder seguir disfrutando del deporte. Fiz no concibe la retirada como el final de su vida deportiva, sino como una transición hacia nuevos objetivos. Su pasado incluye ser campeón de Europa y del mundo de maratón, además de haber finalizado cuarto en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996.

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Reducción drástica de volumen y cambios en la rutina

La gran diferencia entre el Martín Fiz actual y el de los años noventa radica en la forma de entrenar. Ha reducido drásticamente su volumen semanal, pasando de unos 180 km a alrededor de 70 km. Esta adaptación es esencial para mantener la continuidad sin comprometer su salud física a esta edad avanzada.

Combina la carrera con otras disciplinas como natación, bicicleta y caminar, integrando también sesiones de fuerza en su rutina habitual. Entrena habitualmente seis días por semana, pero ya no busca acumular kilómetros a cualquier costo. La prioridad ha cambiado hacia la preservación muscular y la prevención de lesiones graves.

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Enfoque en recuperación y alimentación estratégica

Fiz presta mucha más atención a la recuperación y visita al fisioterapeuta semanalmente. Esta medida se implementó tras sufrir un edema óseo en el astrágalo, un incidente que le enseñó la importancia de escuchar el cuerpo. Ha aprendido que entrenar más no significa necesariamente obtener más rendimiento.

Su alimentación ha evolucionado significativamente para apoyar su nueva filosofía. Ahora da más protagonismo a la proteína para conservar masa muscular, sin eliminar los hidratos de carbono esenciales. Entrena habitualmente en ayunas y complementa su dieta con omega-3 y vitamina D para optimizar su funcionamiento físico.

Objetivos futuros y poder de la mentalidad

Para la preparación del próximo Maratón de Nueva York, Fiz planea incorporar creatina a su suplementación. Reconoce que una de las cosas que más ha cambiado con los años es su manera de afrontar la vida. Considera que el estado mental predomina sobre el físico en la longevidad deportiva.

Aún tiene sueños pendientes por cumplir, entre ellos escalar el Kilimanjaro. Define la longevidad deportiva no como intentar hacer hoy lo mismo que a los 30 años, sino en seguir encontrando motivos para ponerse las zapatillas cada día. Disfrutar y compartir el deporte siguen siendo pilares fundamentales.