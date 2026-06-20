Marruecos superó 1-0 a Escocia gracias a un gol de Ismael Saibari a los 71 segundos, asegurando el liderato del Grupo C y consolidando su candidatura en el torneo. El partido, disputado en el Gillette Stadium, destacó por la solidez defensiva marroquí y la movilidad ofensiva de Saibari, mientras Escocia mostró limitaciones para generar peligro. El encuentro también rindió homenaje a un aficionado escocés fallecido en Boston.

Marruecos obtuvo una victoria crucial en el Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Escocia en el Gillette Stadium, gracias a un gol de Ismael Saibari anotado a los 71 segundos del inicio.

Este triunfo Sitúa a los Leones del Atlas como líderes del Grupo C, a la espera del choque entre Brasil y Haití. El partido, aunque no brillante en cuanto a espectáculo, reafirmó la fortaleza y solidez del equipo marroquí, que se muestra como un contendiente serio en la Copa del Mundo. Desde el primer minuto, Marruecos dejó claro su propósito.

Tras el himno nacional, Ismael Saibari, una de las figuras emergentes del torneo, recibió un pase de Brahim Díaz que desbarató la defensa escocesa. Con un remate potente, Saibari superó al portero y celebró el único tanto del encuentro. Este tempranero gol permitió a Marruecos manejar el ritmo del juego con comodidad, priorizando la seguridad defensiva sobre el despliegue ofensivo.

Brahim Díaz, con su asistencia, y Saibari, con su movilidad y definición, fueron los protagonistas de un equipo que mostró una книга cohesionada y ambiciosa. Por su parte, Escocia, que esperaba reaccionar tras su debut, se encontró con la adversidad del gol temprano. La escuadra dirigida por Steve Clarke intentó llevar el control del balón, pero careció de creatividad en el mediocampo y de precisión en el área rival.

Scott McTominay, señalado como líder del equipo, pasó desapercibido, lo que reflejó las limitaciones ofensivas de los escoceses. Marruecos, por el contrario, supo neutralizar los ataques rivales con una defensa bien organizada, en la que destacó Achraf Hakimi, quien combinó con Brahim Díaz por la banda derecha. La solidez de los norafricanos quedó patente incluso ante la situación extradeportiva de su capitán, absuelto de jugar pese al proceso judicial en Francia.

El partido, disputado ante un Gillette Stadium lleno, reservó un momento emotivo. Las gradas guardaron un minuto de aplausos en memoria de Donny Strathie, un aficionado escocés de 76 años fallecido en Boston días antes de ver a su selección en el Mundial. Tanto escoceses como marroquíes se unieron al homenaje, mostrando el espíritu deportivo del evento. Con este resultado, Marruecos lidera el Grupo C y cerrará su fase ante Haití en Atlanta, mientras Escocia jugará contra Brasil en Miami





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