Datos del INE 2026 revelan que España alcanzó 49.6 millones de habitantes. La población extranjera creció un 5,3% impulsada por migrantes marroquíes, colombianos y venezolanos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los primeros resultados del Censo Anual de Población 2026 este martes, confirmando que la población residente en España alcanzó la cifra de 49.618.622 habitantes a 1 de enero de 2026. Este volumen representa un incremento neto de 490.325 personas respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento porcentual del 1,0%. El dinamismo demográfico del país se explica fundamentalmente por la expansión significativa de la ciudadanía extranjera, que ha actuado como el motor principal de la renovación y aumento del padrón.

Liderato histórico de la comunidad marroquí

Los ciudadanos de nacionalidad marroquí ocuparon por primera vez la cima de la jerarquía migratoria, superando la barrera simbólica del millón de habitantes. A 1 de enero de 2026, el INE registró 1.003.312 residentes marroquíes en el territorio español. Esta cifra los sitúa por delante de otros colectivos históricos, consolidando su posición como el grupo nacional más numeroso entre los no nacionales presentes en el país.

Also read El primer ministro saharaui: 'Marruecos quiere elevar la intensidad de la guerra, estamos preparados'

Seguidos de cerca se encuentran los ciudadanos de Colombia con 746.700 residentes y los de Rumanía con 602.827 personas. La presencia de estos tres colectivos refleja cambios estructurales en la demografía española, donde la procedencia latinoamericana y africana gana terreno frente a otras nacionalidades. Los incrementos absolutos durante el año 2025 fueron particularmente notables: Colombia añadió 70.166 personas, Venezuela sumó 46.885 y Marruecos creció con 34.313 nuevos residentes.

Composición étnica y tasas de crecimiento relativas

La estructura general de la población residente muestra una clara división entre la nacionalidad española y la extranjera. Del total de 49.618.622 habitantes, 42.340.488 poseían nacionalidad española, representando el 85,3% del conjunto. Por su parte, 7.278.134 personas tenían nacionalidad extranjera, lo que equivale al 14,7% de la población total. Mientras que el número de españoles aumentó un 0,3% (añadiendo 124.162 personas), la población extranjera experimentó un repunte mucho más vigoroso del 5,3%, sumando 366.163 individuos.

Advertisement

Al analizar el lugar de nacimiento, las personas nacidas fuera de España alcanzaron los 10.084.277 habitantes, lo que representa el 20,3% de la población total. Este porcentaje es superior al 19,3% registrado en enero de 2025. En contraste, los nacidos en España retrocedieron un 0,33%, situándose en 39.534.345 ciudadanos. La diversidad de orígenes se confirma con los principales países de origen: Marruecos representó el 12,1% de los nacidos en el exterior, Colombia el 10,7% y Venezuela el 7,7%.

En términos relativos, es decir, midiendo la intensidad del crecimiento en proporción al tamaño previo de los grupos, destacaron las nacionalidades de Perú con un aumento del 12,8%, Venezuela con un 12,4% y Senegal con un 11,2%. Por el contrario, se registraron descensos entre las principales nacionalidades, con Rumanía experimentando una caída del 1,1%, Honduras un 0,8% y Reino Unido un 0,4%. Las disminuciones absolutas también se observaron en Rumanía (-6.443 personas), Honduras (-1.449) y Reino Unido (-1.154).

Distribución territorial y crecimiento autonómico

La distribución geográfica del crecimiento poblacional no fue uniforme en todo el territorio nacional. Durante el año 2025, la población aumentó en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. La única excepción fue la ciudad autónoma de Melilla, que experimentó una disminución. Los mayores incrementos absolutos se produjeron en la Comunidad Valenciana con 106.933 personas más, seguida de Cataluña con 82.150 nuevos residentes y Andalucía con 80.936.

En términos relativos, las autonomías con mayores tasas de crecimiento fueron la Comunitat Valenciana con un 2,0%, Castilla-La Mancha con un 1,5% y Aragón con un 1,4%. A nivel provincial, el aumento de población se registró en todas las provincias excepto en Melilla, que cayó un 0,4%. Las provincias que lideraron el crecimiento fueron Toledo con un 2,4%, Alicante/Alacant con un 2,3% y Castellón/Castelló con un 2,1%.

Advertisement

La urbanización continúa siendo una tendencia dominante. A 1 de enero de 2026, el 41,2% de la población residía en municipios mayores de 100.000 habitantes y el 27,1% en municipios de 10.001 a 50.000 habitantes. Solo el 16,5% vivía en municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes, y un mínimo 2,9% en los de 1.000 o menos habitantes. En 4.862 de los 8.132 municipios existentes, la población aumentó o se mantuvo estable durante el año 2025.

Dinámicas en grandes ciudades y datos sociodemográficos

Entre las principales ciudades, los mayores aumentos de población en términos relativos se registraron en Torrevieja con un 4,6%, Benidorm con un 4,1% y San Sebastián de los Reyes con un 3,6%. Por el contrario, las mayores disminuciones se dieron en Coslada (-0,8%), Cádiz (-0,6%) y Majadahonda (-0,4%). Estos datos reflejan flujos migratorios internos y externos hacia zonas costeras y áreas metropolitanas específicas.

Finalmente, los datos sociodemográficos revelan cambios en el estado civil de la población. A 1 de enero de 2025, el 35,9% era soltero, el 44,2% casado, el 7,8% divorciado o separado y el 6,9% viudo. La viudedad presenta una marcada diferencia de género, con el 82,9% de los viudos correspondiendo a mujeres. En edades de 16 a 34 años, el estado civil más frecuente fue ser soltero (81,7%), mientras que a partir de los 35 años predominó la unión matrimonial, alcanzando el 64,8% de personas casadas en el rango de 55 a 74 años.