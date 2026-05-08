Marruecos lanza un ambicioso plan para convertirse en un referente tecnológico global

El gobierno marroquí invierte más de 1.100 millones de dólares en el plan Marruecos Digital 2030 para transformar su economía digital, impulsar la producción local de tecnología y reducir la dependencia de potencias extranjeras. Con proyectos como la Nexus AI Factory y la formación de talentos digitales, el país aspira a liderar la innovación en África y convertirse en un puente tecnológico entre continentes.

Marruecos aspira a convertirse en un líder global en la economía digital , para lo cual está implementando una transformación estratégica sin precedentes. Bajo el plan Marruecos Digital 2030, el gobierno marroquí ha movilizado más de 1.100 millones de dólares para modernizar su tejido productivo y pasar de ser un consumidor de tecnología extranjera a un productor de soluciones innovadoras con sello propio.

El objetivo es claro: dejar de depender de otros países y posicionarse como uno de los principales pilares de la tecnología puntera a nivel mundial. Esta ambiciosa estrategia se sustenta en megaproyectos de vanguardia, entre los que destaca la creación de la Nexus AI Factory, la primera plataforma soberana de Inteligencia Artificial en el continente africano.

Con una inversión de 11.000 millones de dírhams, aproximadamente 1.200 millones de dólares, esta infraestructura permitirá a Marruecos procesar datos estratégicos localmente y desarrollar algoritmos adaptados a las necesidades regionales, reduciendo así la dependencia de potencias tecnológicas como Estados Unidos y China. Sin embargo, la estrategia no se limita al software. Marruecos también está impulsando un ecosistema de alta tecnología que incluye la fabricación local de semiconductores, drones de defensa y componentes para vehículos eléctricos.

Para sostener este crecimiento, el plan contempla la formación de 100.000 talentos digitales al año y el apoyo a más de 3.000 startups, con el fin de convertir al sector tecnológico en uno de los principales motores del PIB en la próxima década. Además, el país busca consolidarse como el puente tecnológico entre África, Europa y el mundo árabe, combinando su estabilidad política con una red de centros de datos impulsados por energías renovables.

Esta estrategia atraerá a grandes multinacionales del sector, garantizando una infraestructura moderna, eficiente y alineada con los estándares internacionales de sostenibilidad y seguridad digital. Sin duda, este plan tiene el potencial de revolucionar el panorama tecnológico, estableciendo a Marruecos como una nueva potencia referente en un sector altamente competitivo y en plena evolución, especialmente con el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo





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