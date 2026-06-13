Marruecos busca la sorpresa en el Mundial contra Brasil

Marruecos y Brasil se enfrentarán en el único partido de la fase de grupos entre dos de los 10 mejores del mundo. La selección marroquí busca igualar la cuarta plaza que alcanzó en el Mundial de 2022, mientras que Brasil busca mantener su racha de no perder partidos inaugurales en el Mundial.

Marruecos busca la sorpresa en el único enfrentamiento de la fase de grupos entre dos de los 10 mejores del mundo. El nuevo formato del torneo, con 48 selecciones, convierte este partido en una anomalía.

Brasil es la sexta en la lista, mientras que Marruecos es la séptima y está consiguiendo hitos que ninguna otra africana había alcanzado. El partido será crucial para decidir quién pasa como primera a los dieciseisavos. El resto de partidos no deberían suponer un escollo para estos dos, teniendo en cuenta que comparten grupo con Escocia y Haití. Según las previsiones de Opta, es más probable que Haití quede última del grupo que Brasil termine primera.

La selección marroquí tiene un listón muy alto en esta Copa, ya que no será fácil igualar la cuarta plaza que alcanzó en el Mundial de 2022. Pero las eliminatorias aún quedan muy lejos, ya no digamos una semifinal, en un torneo que por primera vez presenta 48 candidatos.

Para los marroquíes ya sería todo un logro repetir el resultado de la última vez que se han enfrentado a la Canarinha, hace tres años, en un amistoso, en el que les ganaron en Tánger por 2 a 1. Para Brasil es su vigésimo tercer Mundial, y no ha perdido ninguno de sus últimos 20 partidos inaugurales. Ha ganado 17 veces y ha empatado tres. De hecho, los dos únicos debuts en los que perdió quedan ya lejísimos.

Esta racha de los americanos tiene su contraparte en los clasificatorios de la Conmebol, en los que terminó quinto. El problema para los brasileños es que su acierto de cara a portería fue muy escaso. En los 18 partidos solo anotaron 24 tantos, apenas 1,3 goles por partido, el peor registro de la Canarinha desde que este formato se instauró hace 30 años.

La escasez goleadora de Brasil no deja de sorprender, teniendo en cuenta que en el banquillo cuenta con jugadores de la talla de Vinicius, Raphinha, Martinelli o Cunha. La incógnita del estado de forma de Neymar, convocado tras dos años sin jugar con la selección y con una lesión en el gemelo, no se espera que se resuelva en este primer cruce.

Ante la incertidumbre de si esta cohorte de delanteros brasileños serán capaces de trasladar los buenos registros en las ligas europeas a las convocatorias internacionales, de lo que no se duda es de que la línea defensiva es un seguro para los latinoamericanos. Está Marquinhos es un seguro en la defensa, con una currículum notable en el juego aéreo y excelente cuando se trata de sacar el balón jugado con seguridad.

No será complicado que vea de cerca en algún momento del partido a Hakimi, el lateral derecho de Marruecos, pero que se deja ver con soltura por las inmediaciones del área rival. Es de los laterales de las grandes ligas europeas que más ocasiones de peligro crea, y de los que más dispara a puerta. El lateral será juzgado en agosto en Francia por una presunta violación en 2023 que el internacional marroquí.

Aunque en los últimos partidos no está encontrando tanto la red, la presión brasileña es asfixiante para el contrario. Los siguientes gráficos compara los robos de balón de ambas selecciones en el último tercio, cerca del área rival, durante los clasificatorios para este Mundial. La métrica de Brasil indica que uno de cada siete de estos robos acaban en disparo a portería, en un momento en el que el equipo contrario está descolocado.

Un día de buena puntería para los brasileños puede acabar fácilmente en goleada. La presión arriba se presenta así como una misión complicada para los Leones del Atlas. Ahí confía Marruecos en las transiciones rápidas iniciadas por Brahim Díaz. Una recuperación en campo contrario en las botas del madridista implica contragolpe rápido, que podrá ser esencial en este Mundial si Marruecos pretende convertirse en la selección africana que más ha marcado en la Copa.

De momento, está a solo tres goles de Nigeria y a dos de Camerún. Y ninguno de los dos ha llegado a este Mundial. A Marruecos le gusta llegar a las citas mundiales con los entrenadores frescos. En 2022, Walid Regragui fue nombrado seleccionador a menos de tres meses del primer partido de los marroquíes en Qatar





rtve / 🏆 54. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marruecos Brasil Mundial Fútbol Selecciones Partido Fase De Grupos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa Mundial 2026: Un Mundial en el que la política exterior estadounidense ha ensombrecido la fiestaLa Copa Mundial de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, ha sido un evento deportivo que ha generado controversia debido a las políticas de inmigración de la administración Trump. Aunque la Copa del Mundo ha demostrado su brillantez y ha atraído a millones de aficionados de todo el mundo, la tensión en torno a la participación de Irán y la negativa a admitir a un árbitro somalí en Estados Unidos han generado un ambiente tenso en torno al evento deportivo más importante del mundo.

Read more »

Shakira y la historia del Estadio Azteca en el Mundial 2022La artista colombiana Shakira protagonizó una gran ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, donde también se jugó el primer partido del Mundial 2022 entre México y Sudáfrica. Además, se recordó la leyenda del estadio y se celebraron grandes fiestas en otros estadios de Estados Unidos y Canadá.

Read more »

Brasil y Marruecos se preparan para un decisivo duelo en el MundialBrasil, en fase de adaptación bajo Carlo Ancelotti, enfrenta a una Marruecos que busca sorprender. El partido clave del grupo tendrá lugar en el MetLife Stadium, con la defensa frágil de Brasil y el regreso de Neymar como temas centrales.

Read more »

Brasil vs Marruecos: el plato fuerte de la primera jornada del Mundial 2026La selección brasileña, pentacampeona del mundo, se enfrenta a Marruecos, que viene de hacer historia en Qatar 2022 alcanzando las semifinales. El partido se disputará el sábado 13 de junio a las 18:00 hora local en Nueva Jersey. Brasil llega con incertidumbre tras una floja clasificación, pero con un nuevo técnico que ha devuelto la ilusión. Marruecos es actualmente la séptima mejor selección del mundo y llega imbatible en la clasificación tras ganar la Copa Africana de Naciones. Será un duelo de ataque brasileño contra la defensa marroquí.

Read more »