Grandes cadenas hoteleras como Marriott y Hilton aceleran el desarrollo de residencias de lujo. Este modelo financiero reduce riesgos y atrae compradores de alta capacidad adquisitiva para nuevos mercados globales.

Las principales cadenas hoteleras mundiales, encabezadas por Marriott y Hilton, están intensificando su estrategia hacia el sector inmobiliario residencial. Esta movida comercial busca generar ingresos adicionales y mitigar los altos costos asociados a la construcción de nuevos hoteles. Según datos de la consultora Savills, el número de promociones residenciales de marca finalizadas alcanzó las 871 unidades a finales del año pasado, una cifra considerablemente superior a las 328 registradas una década atrás.

Crecimiento exponencial del sector inmobiliario hotelero

Estas propiedades, que suelen estar vinculadas a complejos turísticos, están operando cada vez más como activos independientes. Los compradores se sienten atraídos principalmente por el acceso a servicios exclusivos propios de la hostelería de lujo, como spas integrados y servicio de habitaciones personalizado. Este modelo de negocio ha ganado atractivo a medida que aumentan los costes de financiación y construcción, ofreciendo a los grupos hoteleros una fuente de ingresos más estable que las reservas tradicionales, las cuales fluctúan según la temporada.

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Estrategias de Marriott, Hilton y Maybourne

Dan Wakeling, vicepresidente de desarrollo de lujo en Hilton, señaló que estas residencias son un importante motor de crecimiento que permite a la compañía penetrar en nuevos destinos. Por su parte, Jerome Briet, director de desarrollo de Marriott para Europa, Oriente Medio y África, indicó que esta vía ha facilitado el acceso a mercados emergentes. También Maybourne, propietaria del hotel Claridge's en Londres, está redoblando su apuesta con un complejo en París que incluirá 101 habitaciones y 23 residencias para su inauguración el próximo año.

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Impacto financiero y perfiles de compradores de lujo

Aunque este segmento representa una pequeña fracción de los ingresos totales, su margen es significativo. Bernstein estima que Marriott obtuvo aproximadamente 34 millones de dólares en comisiones por este concepto durante el segundo trimestre, frente a unos 7.000 millones de dólares de ingreso total. El comprador típico es un individuo con patrimonio muy elevado que utiliza la propiedad como su tercera, cuarta o incluso quinta residencia, perfil que incluye a jóvenes emprendedores tecnológicos buscando privacidad y comodidad.

Desafíos de valoración y competencia futura

Rosie Tucker de Savills destaca que, aunque el modelo está consolidado en Estados Unidos y Oriente Medio, su popularidad crece en Europa. Sin embargo, persisten dudas sobre la evolución de los valores a largo plazo. Al ser un fenómeno relativamente nuevo, aún no existe un volumen significativo de transacciones en el mercado secundario. Esto hace que las perspectivas de inversión no estén tan claras, a pesar de que marcas ajenas al hotelero también ceden sus nombres para atraer a nuevos perfiles de alta capacidad adquisitiva.