Marlaska evita explicar las contradicciones sobre los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se negó a aclarar por qué negó repetidamente las reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, mientras la propia González admitió los encuentros pero no recuerda un tercero y no justifica el borrado de mensajes durante una investigación por filtraciones. La oposición cuestiona si actuó por cuenta propia o bajo órdenes.

El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska , ha evitado aclarar por qué negó en tres ocasiones que la directora de la Guardia Civil , Mercedes González , se reunió con Leire Díez .

Durante la sesión de control, Marlaska insistió en que no hubo interferencias en las investigaciones, mientras el secretario de Organización del PP, Miguel Tellado, le cuestionaba si la directora actuaba por su cuenta. González admitió conocer a Díez y haberse reunido con ella, contradiciendo las declaraciones previas de Marlaska.

Además, la directora de la Guardia Civil no recuerda un tercer encuentro y no explicó el borrado de mensajes con Díez durante una investigación por filtraciones. Este episodio se enmarca en un escenario político de tensión entre el Gobierno y la oposición, que exige responsabilidades por las relaciones entre altos cargos de la Guardia Civil y personas investigadas por presuntas filtraciones.

La comparecencia de González en el Senado ha puesto sobre la mesa la falta de coherencia en las versiones ofrecidas por el ministro y la propia directora, generando dudas sobre la transparencia y la gestión de la investigación interna. La situación ha derivado en un cruce de acusaciones y en un deterioro de la confianza en las instituciones de seguridad, con el PP insistendo en que Marlaska debe aclarar si la directora actuó bajo sus instrucciones o por iniciativa propia.

El borrado de mensajes en el teléfono de González, precisamente cuando se abrió una investigación por filtraciones, ha sido señalado como un acto sospechoso que requiere explicaciones convincentes. Por su parte, el Gobierno ha ratificado su apoyo a la directora de la Guardia Civil, considerando que ha salido airosa de la comparecencia, pero la oposición sigue reclamando dimisiones y una investigación exhaustiva.

Este caso evidencia las dificultades para deslindar responsabilidades políticas en asuntos de seguridad y la complejidad de mantener la credibilidad cuando las declaraciones oficiales cambian de manera radical





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marlaska Guardia Civil Leire Díez Mercedes González Filtraciones PP Investigación Sesión De Control

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La UCO cree que la directora de la Guardia Civil conocía la actividad de Leire DíezLa exmilitante escribió en un mensaje al exabogado de Koldo que 'no estuvo mal la reunión' con Mercedes González y apuntaba: 'Voy a ver si sigo aumentando esa vía'....

Read more »

Directora de la Guardia Civil comparece ante el Senado por sus reuniones con Leire DíezMercedes González se presentó en la Comisión de Interior del Senado para responder a las preguntas del PP sobre al menos tres encuentros con la exmilitante del PSOE, negando cualquier implicación en conspiraciones y reiterando su inocencia.

Read more »

Guardia Civil reconoce reuniones con Leire Díez y promueve hábitos de ahorro energéticoLa directora de la Guardia Civil comparece en el Senado tras reconocer que se reunió tres veces con Leire Díez, explicando cómo los hábitos domésticos tradicionales aumentan el consumo energético y ofreciendo consejos sobre la temperatura adecuada del frigorífico, el uso de lavadoras y el mantenimiento de electrodomésticos para reducir la factura de la luz.

Read more »

La directora de la Guardia Civil niega reuniones con Leire Díez para interferir en investigacionesMercedes González asegura que no ha mentido y que su comportamiento ha sido impecable, rechazando las acusaciones de PP y Vox sobre supuestas interferencias en la UCO.

Read more »