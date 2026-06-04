Marlaska defiende la integridad de la directora de la Guardia Civil frente al caso Leire

El ministro de Interior respalda a Mercedes González ante las sospechas de injerencias y reuniones secretas con Leire Díez reveladas en el sumario judicial.

Fernando Grande-Marlaska , el actual ministro de Interior, ha salido en defensa pública de la directora de la Guardia Civil , Mercedes González , en un momento de alta tensión política y judicial.

Durante su desplazamiento al consejo de ministros de Interior de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo, el ministro fue interrogado sobre las recientes revelaciones contenidas en el sumario del denominado caso Leire. Marlaska fue tajante al afirmar que no tiene conocimiento de ninguna intromisión por parte de los mandos de la Benemérita en las operaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO).

Para el ministro, la trayectoria de la directora ha sido ejemplar, destacando su honestidad y su compromiso inquebrantable con la legalidad y los principios fundamentales del Estado de Derecho. Esta declaración busca blindar la figura de la jefa del cuerpo ante las acusaciones de presuntas irregularidades que han surgido en el marco de la investigación judicial.

El núcleo de la controversia reside en las investigaciones lideradas por el juez Pedraz, quien analiza el presunto uso indebido de fondos del PSOE para obstaculizar actuaciones policiales y judiciales. Según los documentos del sumario, se ha puesto de manifiesto la existencia de una relación estrecha y previa entre la exmilitante socialista Leire Díez y Mercedes González, relación que habría persistido tras el nombramiento de esta última como directora de la Guardia Civil.

Las pesquisas judiciales han logrado constatar la realización de al menos tres reuniones clave entre ambas mujeres, fechadas el 30 de septiembre, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. La Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que existen indicios sólidos de que Leire Díez podría haber transmitido información confidencial a la directora, obtenida presuntamente a través de actividades delictivas, con el objetivo de influir en la dirección del cuerpo policial.

Más allá del intercambio de información, el sumario sugiere una trama más compleja en la que Leire Díez habría intentado promover la apertura de una investigación interna dentro de la Guardia Civil. Dicha indagación habría estado dirigida específicamente contra la Unidad Central Operativa, utilizando presumiblemente la posición jerárquica de Mercedes González para ejecutar este movimiento.

Ante estas graves acusaciones, Marlaska se ha negado a entrar en detalles técnicos sobre la instrucción judicial, argumentando que no corresponde al poder ejecutivo realizar interpretaciones sobre las diligencias practicadas, sino que esa es una tarea exclusiva del juez de instrucción. No obstante, el ministro insistió en que la directora ha mantenido un respaldo absoluto y que su actuación ha sido transparente en todo momento, subrayando que cualquier duda debe resolverse en el ámbito judicial y no mediante especulaciones mediáticas.

La situación pone de relieve la delicada relación entre el poder político y las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente cuando se ven involucradas figuras de alto rango en investigaciones sobre corrupción o tráfico de influencias. El respaldo de Marlaska no solo es una defensa personal hacia Mercedes González, sino un intento de estabilizar la estructura de mando de la Guardia Civil en un momento de escrutinio público.

El ministro recordó que la directora estuvo presente en reuniones previas y posteriores donde se mantuvo una línea de actuación coherente con la ley, rechazando cualquier insinuación de que se haya intentado menoscabar el trabajo de los agentes de la UCO. Esta unidad, conocida por su rigor en la lucha contra el crimen organizado, se encuentra ahora en el centro de una disputa donde se dirime si hubo un intento de sabotaje interno orquestado desde la cúpula del organismo.

El impacto de este caso podría tener repercusiones significativas en la gestión del Ministerio del Interior, dado que las acusaciones vinculan el uso de fondos partidistas con la manipulación de la justicia. La comunidad política y la opinión pública aguardan ahora a que el juez Pedraz determine si las reuniones entre Díez y González fueron meros encuentros personales o si efectivamente formaron parte de una estrategia para desviar investigaciones incómodas para ciertos sectores del partido gobernante.

Mientras tanto, la administración insiste en que el Estado de Derecho prevalece y que las instituciones operan con total independencia. La insistencia de Marlaska en la ejemplaridad de la directora busca cerrar la puerta a cualquier cuestionamiento sobre la integridad del mando policial, aunque el sumario judicial parece abrir una línea de investigación que no puede ignorarse fácilmente





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