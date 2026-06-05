Marlaska admite reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire

El ministro del Interior, Fernando Marlaska, ha admitido que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, mantuvo reuniones con la presunta fontanera Leire Díez, pero asegura que no estaban relacionadas con la trama.

El ministro del Interior, Fernando Marlaska , ha admitido que la directora de la Guardia Civil , Mercedes González , mantuvo reuniones con la presunta fontanera Leire Díez , pero asegura que no estaban relacionadas con la trama.

Marlaska ha reconocido los encuentros después de negarlos la semana pasada en una conferencia en la Universidad de Granada. La directora de la Guardia Civil había publicado un comunicado el jueves en el que decía que no había tenido contacto con Leire ni ninguna conversación ni referencia a la trama. Marlaska se ha referido a este comunicado y ha afirmado que lo importante es lo que le dijo González.

También ha defendido la actitud de la directora cuando Leire le pidió readmitir al excomandante imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, en el cuerpo de la Guardia Civil. El Supremo ha abierto una causa penal contra un senador del PSOE que propuso a su mujer, afiliada al partido, como juez de paz. Un interlocutor de Leire ha declarado que si el fiscal general apoya un mínimo, pueden empezar a recoger cosecha.

Por otro lado, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha declinado asistir al acto con el Papa en el Congreso para centrarse en preparar su defensa en el caso Plus Ultra. Una multa de aparcamiento a Leire y un correo electrónico desvelan una de sus reuniones con la directora de la Guardia Civil.

El ministro del Interior ha cambiado de relato respecto a las reuniones entre la presunta fontanera Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de una semana de negarlos





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