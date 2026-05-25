Markwayne Mullin's Balancing Act: Deportations and Immigration Policies

Markwayne Mullin, the new Secretary of Homeland Security, is navigating a delicate balance between fulfilling President Trump's deportation mandate and avoiding the pitfalls that led to his predecessor's downfall. He has reduced the controversial immigration patrols but continues to target elected officials and progressive immigration policies. Mullin has also faced criticism for ceding ICE agents to airports during the government shutdown and considering cuts to funding for non-cooperative airports.

Dos meses después de asumir su nuevo cargo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin , se encuentra intentando resolver un rompecabezas: ¿cómo cumple con el mandato de deportación que el presidente Donald Trump espera de él, al tiempo que evita caer en algunas de las mismas trampas que provocaron la destitución de su predecesora?

Las controvertidas patrullas de inmigración itinerantes, dirigidas a estados y ciudades de tendencia demócrata, han reducido su actividad. Sin embargo, Mullin sigue arremetiendo contra los funcionarios electos que gobiernan estas zonas y contra sus políticas de inmigración progresistas, todo ello mientras el ‘zar de la frontera’ de la Casa Blanca prometía recientemente ‘inundar’ esos lugares con agentes de inmigración.

Mullin cedió agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos que sufrían escasez de personal durante el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, al tiempo que amenazaba con recortar la financiación a algunos de esos mismos aeropuertos situados en jurisdicciones que se niegan a cooperar con la aplicación de las leyes federales de inmigración. El secretario está promocionando la participación de su agencia en la seguridad de docenas de próximos partidos de la Copa Mundial.

No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de que algunos de los agentes asignados a la vigilancia de esos encuentros puedan detener a inmigrantes, lo cual exacerba la inquietud de los aficionados que han manifestado que no asistirán a los eventos o que los boicotearán. Al inicio de su mandato, Mullin suspendió los esfuerzos para instalar vastos centros de detención de migrantes.

Sin embargo, según reportes, algunos de esos planes vuelven sobre la mesa ahora, a pesar de los litigios pendientes al respecto. Agentes federales bloquean a personas que protestan contra una redada de inmigración de ICE en una granja de cannabis con licencia el 10 de julio de 2025 cerca de Camarillo, California.

En definitiva, las acciones de Mullin durante sus primeros 60 días como secretario revelan que intenta mantener un difícil equilibrio entre el enfoque conciliador y exento de dramatismo en la aplicación de las leyes de inmigración que prometió a los legisladores durante su audiencia de confirmación en marzo y el deseo de los partidarios de la línea dura del movimiento MAGA —así como del propio presidente— de cumplir con una de las promesas emblemáticas que impulsaron el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que, bajo el liderazgo de Mullin, la agencia mantiene un ‘foco absoluto en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro’.

‘El DHS continúa deteniendo a los peores criminales, garantizando la frontera más segura de la historia de Estados Unidos e impidiendo que las drogas inunden nuestras comunidades’, afirmó el portavoz





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