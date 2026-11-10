Markle Sr. enfrenta cargos federales por material de abuso sexual infantil en Florida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pide revocar la libertad de Markle Sr., acusado de poseer material de abuso sexual infantil en Florida.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) pidió a un tribunal federal que revoque la libertad bajo fianza de Markle Sr., de 82 años, y que lo mantenga detenido mientras espera el juicio. La solicitud llega después de que un juez federal permitiera al acusado afrontar su proceso penal desde su domicilio en Florida. El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, fue quien hizo público el planteamiento.

Según Essayli, el acusado presuntamente se quitó su brazalete a las 1.45 horas (6.45 horas GMT). El fiscal recordó que un juez federal había autorizado hace cuatro días que Markle Sr. permaneciera fuera de prisión mientras afronta su proceso penal en Florida, por lo que la acusación considera que esa libertad debe ser revisada.

Also read La justicia francesa investiga a un grupo iraní por los ciberataques a supermercados

Brazalete electrónico y petición para revocar la libertad

El Departamento de Justicia sostiene que Markle Sr. debe volver a prisión tras presuntamente quitarse el brazalete, según explicó Bill Essayli. La petición busca que el tribunal anule la libertad concedida al acusado y ordene su detención hasta que se celebre el juicio.

El juez federal Thomas Wilson, del Distrito Central de Florida, fue quien ordenó el viernes la liberación del acusado bajo fianza y le impuso arresto domiciliario. Esa decisión es la que el Departamento de Justicia busca ahora revertir, al considerar que las condiciones impuestas no bastan para garantizar el cumplimiento del proceso.

Advertisement

En términos procesales, la revocación de una fianza implica que el tribunal reevalúe si el acusado representa un riesgo de fuga o de incumplimiento de las condiciones impuestas. Corresponderá a la justicia federal decidir si la petición del DOJ prospera, sin que la presunción de inocencia del acusado cambie mientras no exista una condena.

Acusación por material de abuso sexual infantil

Markle Sr. está acusado de poseer material de abuso sexual infantil, que incluiría fotografías en las que aparece con niñas menores de edad, según afirmó el fiscal Bill Essayli. Los cargos giran en torno a ese material, que la fiscalía describe como el eje de la causa penal.

El FBI informó que halló unos 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos de película y libros con supuesto material sexualmente explícito. El término supuesto indica que el contenido aún no ha sido determinado como tal en un juicio, y que la defensa del acusado tendrá la oportunidad de responder a esas acusaciones.

Documentos judiciales dados a conocer este martes también forman parte del expediente, aunque el contenido de uno de ellos aparece incompleto en la información disponible. Por ello, no es posible precisar todos los detalles de la evidencia reunida por los investigadores hasta el momento.

Advertisement

Investigación en Filipinas y mudanza a Lakeland

El hallazgo de los artículos se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, país donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes de mudarse a Lakeland, en Florida. Esa cronología es uno de los elementos que los investigadores han vinculado con el caso que se sigue en Estados Unidos.

La información disponible no precisa la pena que Markle Sr. afrontaría en caso de ser declarado culpable, ya que el texto consultado se interrumpe en ese punto. Tampoco se detallan nuevas fechas de audiencias, por lo que cualquier actualización dependerá de las resoluciones que el tribunal federal de Florida emita sobre la petición del Departamento de Justicia.