Market Update: Cautious Optimism After US-Iran Tensions and Oil Price Surge

The market's euphoria from yesterday's gains is giving way to renewed doses of caution as the peace agreement between the US and Iran is being negotiated. The US strikes on Iran have surprised investors, and oil prices are rising. The Ibex, which had a 2.24% rally yesterday, is now showing signs of caution as the news from Iran and oil prices impact the market. The oil balance for the first two days of the week remains bearish, contributing to the positive sentiment ahead of its return to the market.

La euforia bursátil de ayer da paso a renovadas dosis de cautela. El acuerdo de paz se hace de rogar, y los ataques de EEUU sobre Irán sorprenden a los inversores.

El petróleo cotiza al alza, y el Ibex enfría el rally del 2,24% de ayer. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán es cuestión de días, según reiteran desde Washington. Pero la noticia casi en paralelo de los ataques de EEUU sobre Irán no ayudan precisamente a reforzar el optimismo predominante durante la jornada de ayer.

El barril de Brent aparca el correctivo con el que inició la semana, y en su giro alcista recupera los niveles de cierre del viernes. El balance del petróleo en las dos primeras jornadas de la semana sigue siendo bajista. De ahí en gran parte el tono positivo que registraba cara a su regreso a la cotización.

La Bolsa de Nueva York se perdió el rally bursátil de ayer debido al festivo por el Memorial Day, y hoy despunta con avances moderados en los futuros, liderados una vez más por el tecnológico Nasdaq. El Ibex acaba en tablas la sesión y se queda a las puertas de los 18.000 puntos





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