The UK debt market is facing significant challenges, with rising interest rates and a growing deficit causing concern. The cost of 10-year UK government bonds has reached its highest level since 2008, while 30-year bonds have not seen such high levels since 1998.

Bajo crecimiento económico, inflación, elevado déficit público, dependencia de las importaciones y ahora, nuevo episodio de caos político. El principal reflejo de esta situación se encuentra en el mercado de deuda.

Los bonos públicos de Reino Unido con vencimiento a 10 años han tocado un coste anual del 5,1% en los últimos días, máximo desde 2008. Y los de 30 años no veían los niveles actuales (5,7%) desde 1998.

Los analistas justifican el alza de los costes de financiación del Gobierno británico porque, si se produce el relevo en Downing Street, el sustituto de Starmer podría llevar a cabo un punto porcentual que sube la expectativa a medio plazo del déficit británico, la rentabilidad de los bonos puede subir 30-40 puntos básicos .

"La presión en la política fiscal vía mayores tipos de interés y la incertidumbre regulatoria hace difícil que la prima de riesgo de la deuda se comprima".otros factores que perjudican los títulos del Tesoro de Reino Unido , como el programa de venta de bonos por el Banco de Inglaterra o la tensión inflacionista creada por la guerra de Irán. , nivel a partir del cual muchos analistas consideran que empiezan los problemas.

Edwards señala que"los vigilantes de los bonos están espantados ante la situación fiscal en la mayoría de las principales economías. Aunque el foco actual está principalmente en las dificultades detienen una situación matemática mucho peor. En cualquier caso,, la presión sobre Reino Unido es singular.

". Lo más relevante del último mes es que el diferencial con la deuda alemana a 10 años ronda los 2 puntos porcentuales.

Sin embargo, el momento actual tampoco es dramático. Los vigilantes de los bonos avisan, pero no hay una venta masiva de activos británicos: la libra resiste en losQué tecnológica emite los bonos más jugosos para financiar la 'madre de todos los capex





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