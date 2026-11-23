Marisol Valido, candidata de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, defiende la reforma de menores y la voz de las Islas ante encuestas que la sitúan fuera del Congreso.

Marisol Valido, candidata de Coalición Canaria para Santa Cruz de Tenerife, ha afirmado categóricamente que no permitirá que se tumba la reforma sobre la reubicación obligatoria de menores no acompañados. Esta posición firme se enmarca dentro de su campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre, donde busca garantizar la presencia de las Islas en Madrid.

Posición firme sobre la reforma de menores

La candidata ha defendido que su formación ha tomado buena nota de las manifestaciones contra el turismo de masas, integrando estas preocupaciones sociales en su propuesta política. Valido asegura que la reubicación de menores es un tema clave que no puede quedar subordinado a otras negociaciones. Su objetivo es proteger los derechos de los menores y asegurar que las políticas públicas respondan a la realidad canaria.

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Alianza con Primero Canarias y el contexto electoral

Teodoro Sosa, de Primero Canarias, ha destacado que Coalición Canaria es la alianza natural, pero no una marca blanca. Esta coalición une a su partido con Primero Canarias y otras 21 organizaciones nacionalistas para la contienda electoral. En 2023, el escaño de Valido fue decisivo para formar gobierno, aunque las encuestas actuales la sitúan fuera de la Cámara. Aun así, la candidata no se deja influenciar por los sondeos y confía en los logros previos.

Experiencia política y diferencias ideológicas

Valido ha sido concejala en La Orotava, vicepresidenta del Cabildo de Tenerife y consejera de Políticas Sociales y Empleo del Gobierno de Canarias. Su partido gobierna en el Archipiélago con el Partido Popular y ha formado gobiernos con Vox en tres municipios. Sin embargo, Valido invita a distinguir entre la política municipal y el legislativo. Considera que en el Congreso se pretenden derogar leyes y transformar los derechos de las personas.

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Respuesta a las encuestas del Centro de Iniciativas Sociológicas

El Barómetro Electoral del Centro de Iniciativas Sociológicas (CIS), publicado víspera del inicio de campaña, refleja la incertidumbre sobre la representación de la coalición. Valido afirma que no escucha demasiado los sondeos y cree que los logros de las últimas décadas convencerán a la gente. Argumenta que la gente ha aprendido el peso de los territorios y la importancia de priorizar sus necesidades a través de los escaños.

La voz de Canarias en el escenario nacional

La candidata sostiene que no se declara como la voz de Canarias en Madrid, sino que es la ciudadanía quien así la percibe. Insiste en que hablar de los problemas canarios en el Congreso convierte a la representante en su voz natural. Valido destaca que garantizar los minutos en el Congreso y el Senado es vital para escuchar la realidad insular. Su mensaje final busca que la gente entienda lo que juegan cuando están fuertes o ausentes en la política nacional.