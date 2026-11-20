Mario Conde ofrece su análisis sobre las encuestas del 29N, destacando que la caída de la extrema izquierda beneficia al PSOE y que el PP enfrenta una pérdida de apoyos frente a Vox.

Mario Conde, abogado del Estado y conocido experto en economía, ha realizado un análisis detallado de la intención de voto de los españoles de cara a las elecciones generales del 29N. Su evaluación sugiere que, aunque parece haber una batalla por el poder, la dinámica electoral está favoreciendo al Partido Socialista Obrero Español ( PSOE). Conde destaca que la extrema izquierda está sufriendo un hundimiento significativo, lo cual, paradójicamente, beneficia directamente al partido de Pedro Sánchez. Los electores tienen en sus manos el poder de elegir no solo al próximo presidente del Gobierno, que los liderará durante cuatro años, sino también distintas formas de entender el país.

Caída de la extrema izquierda beneficia al PSOE

Conde observa que los ciudadanos quieren un nuevo modelo de Gobierno, pero este interés no se traducirá necesariamente en las urnas como se esperaba. Las encuestas más difundidas predicen un triunfo de la derecha en torno a 190 o 191 diputados. Sin embargo, al profundizar en los datos, se nota una discreta bajada del PSOE. El abogado del Estado señala que el partido de gobierno no sufre una debacle monstruosa como estaba previsto por algunos medios. Una bajada de cuatro escaños no constituye una crisis como se describe en entornos televisivos, lo que significa que Sánchez no está liquidado políticamente.

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Este análisis revela que la caída de la extrema izquierda libera votos que, en lugar de irse al PP, se mantienen o retornan al espectro socialista. La estructura política actual está cambiando, y los votantes están reconfigurando sus lealtades. La extrema izquierda, que antes podía captar a ciertos sectores disconformes, ha perdido fuerza. Esto deja un vacío que el PSOE está aprovechando para mantener su posición relevante. Conde advierte que no se debe descartar la viabilidad de un nuevo Gobierno socialista, a pesar de las tendencias generales favorables a la derecha.

El PP pierde apoyos frente a la claridad ideológica de Vox

El Partido Popular (PP) enfrenta una situación contradictoria. Aunque Alberto Núñez Feijóo se presenta como el próximo presidente del Gobierno, su formación parece que pasa de 130 y tantos escaños a perder entre 8 y 14 escaños, según algunas encuestas. Conde explica que esta aparente contradicción tiene razones sencillas. El PP ha mantenido una política ambigua, especialmente en temas pensionistas, lo que ha generado insatisfacción. Por otro lado, Vox tiene unas ideas mucho más claras para ciertos sectores de la derecha.

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Los votantes que antes apoyaban al PP han decidido migrar hacia Vox debido a esta claridad ideológica. A menos de dos semanas para el gran día, Mario Conde extrae dos conclusiones generales. La primera es prestar atención a la fiabilidad de las encuestas. La segunda es que el Partido Socialista puede incluso tener los mismos escaños que en el año 23, aunque la extrema izquierda haya desaparecido. El PP está bajando en escaños, mientras que Vox ha subido mucho y podría subir aún más. Este fenómeno es curioso pero posible dentro del sistema electoral actual.

Impacto político y próximas decisiones electorales

Las encuestas le dan la victoria a Feijóo a pesar de su bajada de escaños, un fenómeno que Conde reconoce como posible. Sin embargo, para los millones de personas que quieren que Sánchez abandone el gobierno, no está claro que consiga un repudio absoluto de la sociedad española. Parece que hay algo de batalla todavía. Carlos Herrera ha señalado que Sánchez le ha pedido a Feijóo que respete el resultado electoral, como hizo Maduro en Venezuela. Esta situación genera incertidumbre sobre lo que podría ocurrir después de las urnas.

Nicolás Redondo, exdirigente del PSOE, está convencido de no votar a Pedro Sánchez en las elecciones generales del 29N. Argumenta que tiene una ambición desmedida y que hay que tomar partido. Mientras tanto, otros líderes políticos como Aznar advierten sobre las consecuencias de un posible triunfo socialista, afirmando que eso se carga la continuidad histórica de nuestro país y nuestra Constitución. José Manuel Soto ha sido contundente sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, sugiriendo que hay que rascar votos de donde sea. La vivienda sigue siendo inasequible en España, la sanidad está desbordada y la educación desprestigiada. Todos estos factores influyen en la decisión final de los electores.