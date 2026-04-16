Marina Lobo y su equipo destripan la actualidad semanal con humor ácido en el nuevo videopodcast de RTVE Play

RTVE Play estrena 'Poco me parece', un videopodcast liderado por Marina Lobo que, cada jueves, abordará la actualidad semanal con humor negro, análisis irreverente y la participación de colaboradores como Miguel Martín. El programa busca explorar la realidad y la ficción en tiempos distópicos.

Marina Lobo lidera un audaz equipo que, cada jueves, diseccionará la actualidad semanal con humor y crudeza. Este nuevo videopodcast, disponible en RTVE Play, promete ofrecer lo mejor, y también lo peor, de la semana con una perspectiva irreverente y sin filtros.

Lobo, con su característico estilo directo, estará arropada por un elenco del que se enorgullece, calificándolo como un conjunto 'que ya quisiera el Circo del Sol'. La presentadora subraya la importancia de este espacio en los tiempos actuales, definiéndolos como 'distópicos, que no vamos sobrados', y busca a través del humor y la reflexión analizar la realidad y especular sobre lo que el futuro depara, explorando si la ficción puede realmente superar lo que acontece a nuestro alrededor.

Entre los colaboradores destaca el cómico jerezano Miguel Martín, quien se propone salir a la calle cada semana para emprender una misión que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) jamás se habría atrevido a acometer: preguntar directamente a la gente su opinión sobre los temas candentes. Sin revelar detalles concretos de sus 'reportajes de investigación' que se desplegarán en las próximas semanas, Martín ya adelanta ambiciosos planes que incluyen viajes al otro lado del Atlántico, insinuando una conexión con otras producciones de RTVE Play y la audacia de aventurarse más allá de las fronteras habituales, llevando el espíritu de exploración y cuestionamiento a nuevos horizontes. Su propuesta busca confrontar al público con perspectivas diversas y a menudo inesperadas, rompiendo moldes y generando debate.

Además, si el tiempo y la agenda lo permiten, se contempla un remate final con la participación de todo el equipo. Esta dinámica de cierre, que Lobo sugiere que 'en España siempre se ha premiado muchísimo', apunta a generar momentos espontáneos y de complicidad entre los miembros del programa, culminando cada emisión con una dosis extra de entretenimiento y un guiño a la cultura popular española. 'Poco me parece' se erige así como una nueva ventana dentro de EN PLAY, el canal de RTVE Play que amplía su oferta de contenidos con propuestas frescas y atractivas. A partir de hoy, 16 de abril, cada jueves por la noche, justo después de la programación habitual, los espectadores podrán sumergirse en este espacio que combina humor, cultura pop y una mirada crítica a la actualidad, prometiendo cero aburrimiento y una experiencia enriquecedora para el final de la semana.





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