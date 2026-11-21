La Marina de Estados Unidos ha descartado cambiar el nombre del portaaviones USS Doris Miller. El barco honrará al héroe de Pearl Harbor sin modificaciones por órdenes del Pentágono.

La Armada de Estados Unidos ha confirmado oficialmente que mantendrá el nombre de USS Doris Miller para el portaaviones que se encuentra actualmente en construcción. Esta decisión pone fin a las especulaciones surgidas en agosto sobre una posible reasignación del buque en honor a Donald Trump, el expresidente y figura central de la administración republicana. La Marina descartó definitivamente la idea de modificar el destino del embarcación, asegurando que el reconocimiento al marinero afroestadounidense se mantendrá inalterable.

Confirmación oficial del Pentágono sobre el portaaviones

Un portavoz del secretario interino de la Marina, Hung Cao, emitió un comunicado el viernes enviado a CNN para dejar clara la postura de la institución. El representante declaró explícitamente que no existe intención alguna de cambiar el nombre del USS Doris Miller. Esta declaración cierra cualquier duda residual respecto a los rumores que circulaban en los medios y dentro del Departamento de Defensa sobre un cambio de dirección en la nomenclatura del nuevo buque.

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Historial del héroe afroestadounidense Doris Miller

Doris Miller, originario de Waco, Texas, se alistó en la Marina en 1939 y servía como ayudante de cocina de tercera clase durante el ataque a Pearl Harbor. Cuando las bombas comenzaron a caer sobre la flota estadounidense, Miller estaba recogiendo ropa sucia cuando los daños estructurales le impidieron regresar a su puesto asignado. En lugar de huir, procedió a socorrer a su oficial al mando herido y tomó el control de un cañón antiaéreo sin haber recibido entrenamiento previo en ese sistema.

A pesar de la falta de preparación técnica, Miller operó el arma de manera efectiva y mantuvo el fuego contra los aviones japoneses hasta que se quedó sin munición. El barco comenzó a hundirse, pero el marinero continuó ayudando a sus compañeros a llegar a la orilla con seguridad. Su valentía inusual, realizada bajo las circunstancias más extremas del conflicto, se ha convertido en un símbolo duradero de coraje y servicio a la nación durante la Segunda Guerra Mundial.

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Reacciones familiares y reconocimiento histórico

Thomas Bledsoe, sobrino nieto de Doris Miller, ha elogiado la decisión de mantener el nombre como un momento histórico crucial para preservar el legado de su familiar. Bledsoe afirmó que la historia de Doris Miller trasciende el ámbito familiar y representa la historia completa de Estados Unidos, mereciendo ser recordada y honrada por las generaciones futuras. La designación del portaaviones marca la primera vez que un buque de esta clase honra a un marinero alistado y el primero nombrado en honor a un afroestadounidense.

Reconocimientos póstumos y contexto de la decisión

En 1942, el almirante Chester Nimitz otorgó a Miller la Cruz de la Armada por sus acciones heroicas. Posteriormente, Miller fue enviado a una gira de bonos de guerra, convirtiéndose en el primer afroamericano en participar en dicho evento junto a militares blancos. Aproximadamente un año después de estos hechos, Miller falleció durante la Batalla de Makin cuando su barco fue alcanzado por un torpedo japonés. Su actuación también ha sido representada en la película Pearl Harbor de 2001, interpretada por Cuba Gooding Jr.

Además del reconocimiento simbólico del buque, la Marina recomendó a Miller para la Medalla de Honor, la máxima condecoración por valor militar. Sin embargo, la autorización final para dicha condecoración depende exclusivamente del Congreso y requiere la aprobación del presidente Donald Trump. Esta distinción pendiente añade una capa adicional de importancia histórica a la decisión de mantener el nombre del portaaviones como un tributo permanente a sus hechos de armas.