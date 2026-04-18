Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia: Un Susto Familiar en Florencia Interrumpe la Pascua Ortodoxa

La familia real griega se vio obligada a cancelar sus tradicionales celebraciones de Pascua Ortodoxa tras una grave caída de su hijo Odysseas en Florencia. El joven sufrió una fractura de cabeza, lo que llevó a un viaje de emergencia y a un cambio de planes que incluyó un largo trayecto en tren de regreso a Londres.

Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia han atravesado uno de los momentos más angustiantes de sus vidas. Después de disfrutar de unos días plácidos y llenos de alegría en las Bahamas junto a sus hijos, la pareja se vio obligada a emprender un viaje de emergencia a Florencia. El motivo fue una aparatosa caída de su cuarto hijo, Odysseas , quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

La empresaria y princesa compartió su pesar en Instagram, escribiendo unas palabras que reflejaban la intensidad de la experiencia: 'Ah, los silenciosos giros de la paternidad, incluso a medida que crecen, todavía tiran de tu corazón de las maneras más profundas. Mi dulce Ody tuvo una mala caída y se fracturó la cabeza. Afortunadamente todo está bajo control ahora pero significó un cambio repentino de planes... Tuvimos que renunciar a nuestra Pascua ortodoxa con la familia y correr a Florencia para estar a su lado y traerlo a casa'. Este percance les impidió celebrar la Pascua Ortodoxa en su residencia de los Hamptons, una tradición que Marie-Chantal suele mantener cada mes de abril. Afortunadamente, y pese a la gravedad inicial del incidente, la situación ha quedado en un susto, tal como la propia Marie-Chantal ha evidenciado a través de sus redes sociales, publicando varias fotografías junto a su hijo Odysseas. La empresaria describió a su hijo como un verdadero 'soldado', añadiendo que, debido a la fractura, no podrá volar durante un mes. Por esta razón, emprendieron el largo viaje de regreso a Londres en tren. Este trayecto, que abarca aproximadamente 1.500 kilómetros desde la ciudad italiana hasta la capital británica, implica más de 17 horas de viaje. Sin embargo, tanto Marie-Chantal como Pablo de Grecia consideraron indispensable acompañar a su hijo en estos momentos difíciles y asegurarse de su bienestar. La nuera de Ana María de Grecia expresó su profunda gratitud: 'No es exactamente la Pascua que habíamos imaginado, pero estoy muy agradecida de que esté a salvo y recuperándose. Estoy profundamente agradecida a los maravillosos médicos y enfermeras en Florencia que lo cuidaron tan bien, y especialmente a sus queridos amigos que lo cuidaron hasta que llegamos. Significa mucho para mí. ♥️'. Esto sugiere que Odysseas, de 21 años, se encontraba disfrutando de las vacaciones de Pascua en la Toscana junto a algunos amigos. Odysseas, nacido el 17 de septiembre de 2004 en el Hospital de Portland de Londres, vivió en la capital británica hasta 2017, año en que la familia se trasladó a Nueva York. Allí completó sus estudios de secundaria en la prestigiosa Dwight School, en el Upper West Side, graduándose en mayo de 2023. Posteriormente, en septiembre del mismo año, inició su formación universitaria en Moda y Negocios en la Universidad de Nueva York. Una Pascua Inesperada Tal como detalló Marie-Chantal Miller, este año la celebración de la Pascua Ortodoxa familiar se vio alterada. En lugar de reunirse en Nueva York, la familia pasó la festividad junto a Ody y sus amigos en la Toscana. Tradicionalmente, la familia real griega se congrega en su propiedad de los Hamptons, cerca de Manhattan, donde participan en un servicio religioso nocturno. Durante este evento, Pablo de Grecia y sus cuatro hijos varones (Constantino Alexios, Achileas, Aristides y Odysseas) acostumbran a portar una imagen religiosa hasta el altar de la iglesia ortodoxa Dormition Hamptons, en un acto conocido como la ‘captura de la luz sagrada’. Asimismo, en el día de Pascua, el hijo de Constantino de Grecia tiene la responsabilidad de levantarse temprano para preparar un exquisito cordero marinado y asado a la barbacoa en su jardín, un manjar destinado a deleitar a su esposa y a sus cinco hijos. Este año, la tradición se vio interrumpida por la emergencia médica, obligando a un cambio radical en los planes familiares, pero la unidad y el cuidado mutuo primaron sobre cualquier otra consideración





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