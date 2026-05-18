Marido de subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados de electricidad y gas es director técnico de patronal eléctrica

El marido de la nueva subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados de electricidad y gas es director técnico de una patronal de distribuidoras, se dedica a "lobby, influencia y prospectiva regulatoria" y a "interlocución con la CNMC". Henar Soto, con una larga trayectoria en la CNMC, es desde enero subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados en el organismo que supervisa y regula al sector eléctrico.

El marido de la nueva subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados de electricidad y gas es director técnico de una patronal de distribuidoras, se dedica a "lobby, influencia y prospectiva regulatoria" y a "interlocución con la CNMC ".

Henar Soto, con una larga trayectoria en la CNMC, es desde enero subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados en el organismo que supervisa y regula al sector eléctrico. Su marido, David Trebolle, con una dilatada trayectoria en empresas y lobbies del sector eléctrico, es desde mayo de 2024 "director Técnico" de la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), una patronal de pequeñas distribuidoras.

En ella se encarga de tareas de "lobby, influencia y prospectiva regulatoria" y de "interlocución con la CNMC, REE, Ministerio y otros agentes relevantes del sector". ASEME engloba a unas 90 distribuidoras de pequeño tamaño (menos de 100.000 puntos de suministro) y está muy vinculada a Catalunya. Su presidente, Oriol Xalabarder, directivo de Electra Caldense, preside la comisión de Energía y Sostenibilidad de la patronal catalana Cecot





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