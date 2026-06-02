Reunión masiva frente a la vivienda de Maricarmen en Madrid reclama justicia social y la participación de autoridades, destacando la protesta de cientos de personas frente al proceso de desahucio del 'fondo buitre' y el llamado a la solidaridad comunitaria.

El Sindicato de Inquilinas ha organizado una jornada de movilización y solidaridad en la que cientos de personas se congregaron frente a la residencia de Maricarmen, una mujer de más de siete décadas que enfrenta un proceso de desahucio en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid .

La manifestación, que se celebró en plena ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 30 grados, comenzó a las 18:20 horas, 10 minutos antes de la hora prevista para el desahucio programado el 3 de junio. Maricarmen, que ha vivido toda su vida en el mismo inmueble, demostró su valentía y su espíritu combativo al darle la bienvenida a los niños que la recibieron con carteles de apoyo.

La comunidad se unió con fervor, brindando palabras de aliento y apoyo moral al proceso de defensa de su derecho a la vivienda. Durante los minutos previos al inicio de la marcha, las calles de Madrid se llenaron de gente; familias, vecinos, activistas y representantes de medios internacionales, incluida la televisión pública del Estado de Dinamarca, que acercaron sus cámaras a la escena para capturar una historia que trascendía el mundo local y adquiriendo nuevas dinámicas a la hora de la cobertura en tiempo real.

El sábado, su portavoz, Alicia del Río, comunicó a los medios que la solicitud de desahucio había sido notificada al abogado del inmueble el día anterior, en un supuesto intento de desmovilización de la comunidad. El pasacalles comenzó a las 18:45, con un flujo de personas cada vez mayor. Los aficionados de la calle mostraron su apoyo a la víctima de un fondo buitre, con vitrinas y pancartas que denunciaban la injusticia social.

El sindicato también aprovechó la manifestación para exigir la intervención de las autoridades. Maricarmen dirigió sus palabras a los equipos políticos y sociales que resultan responsables de la situación. En su discurso reclamó la responsabilidad de los gobiernos estatal y regional, el mayor acceso a la vivienda y la cancelación de las deudas que resultan estigmatizadas con las políticas de la derecha. Aparte de las intervenciones públicas, la jornada se complementó con una serie de actos culturales.

El famoso poeta Juan Bofill ofreció un recital de versos que encajaron perfectamente con la situación de la mujer. Además, local y el público de la zona disfrutar de un espectáculo de mimo que presentaron para los niños y los adultos. Al final de la noche, se señaló un globo con una llave que entregó a Maricarmen como símbolo de libertad.

La jornada concluyó alrededor de las 10:00 de la noche, con los asistentes dispersándose lentamente de todos lados, aunque la comunidad se retiró con una nueva esperanza de vida en la vivienda que representa la tierra de Maricarmen. En palabras de la defensa, el Pueblo, la comunidad e incluso el presidente del pueblo me hablan de la comunidad.

Este caso ilustra el dilema social de la violencia inmobiliaria y la compresión de la moratoria para la vivienda de los más vulnerables. El sindicato de inquilinos y la ciudad, en particular el Ayuntamiento de Toledo, contraten la carpeta que queremos y la quedaran con la causa de desaparición





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