Mariano Peña: Del éxito en Aída al teatro musical Priscilla

El actor Mariano Peña, de 66 años, relata su trayectoria desde sus inicios en Sevilla hasta su papel icónico como Mauricio Colmenero y su evolución artística.

Mariano Peña, el reconocido actor onubense de 66 años, reflexiona sobre su carrera profesional y los desafíos que enfrentó tras finalizar la serie que consolidó su fama. En una conversación distendida con la periodista Laura Piñero para el pódcast La energía del cambio de Octopus Energy, Peña detalla cómo mantuvo su motivación cuando terminó el programa televisivo que le cambió la vida.

Orígenes teatrales y primeros intentos

Peña descubrió la magia del teatro siendo muy pequeño al asistir con su madre a una función escolar de sus primos. Aquel momento inicial lo describió como un flechazo inmediato ante la multitud y el escenario rojo. Tras estudiar Bellas Artes y Arte Dramático en Sevilla, intentó abrirse camino en Madrid sin currículum ni fotografías, pero tuvo que regresar gracias al apoyo económico de sus padres.

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Doblaje como tabla de salvación

Con la apertura de Canal Sur surgieron academias de doblaje en Sevilla que permitieron a Peña trabajar como intérprete de voz. Esta experiencia le ayudó a recuperar la confianza en sus capacidades artísticas cuando comenzaba a dudar de su vocación. El doblaje se convirtió en su tabla de salvación mientras esperaba oportunidades más sólidas en la actuación presencial.

Consagración como Mauricio Colmenero

Años después, Peña interpretó a Mauricio Colmenero, el dueño del bar de la exitosa serie Aída. Este personaje le permitió demostrar dotes cómicas poco explotadas anteriormente, ya que su físico solía reservarlo para roles oscuros o malvados. La estabilidad laboral y el calendario similar al escolar fueron clave para su satisfacción profesional durante diez años.

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Desafíos en el musical Priscilla

Tras finalizar Aída, Peña enfrentó nuevos retos artísticos en el musical Priscilla, donde debió aprender a cantar y bailar. Aunque bromeaba sobre su capacidad vocal limitada a las duchas, estudió canciones en inglés y trabajó intensamente con compañeros más jóvenes para dominar la coreografía. Su energía provenía de la ilusión por llevar a cabo el espectáculo.

Actualidad y proyectos futuros

Peña reconoce que la profesión le quita y le da energía constantemente, manteniendo su vigencia a los 66 años. Expresa su deseo de interpretar personajes sentimentales y lacrimógenos que emocionen profundamente al público. Sigue activo en la industria, buscando roles que desafíen su vis cómica y exploren nuevas dimensiones dramáticas.