El candidato de la UPP, Mariano Campos, busca escaño en el Congreso para proteger la vivienda, los servicios públicos y gestionar la llegada migratoria con derechos humanos.

Mariano Campos, secretario general de Unidad del Pueblo Canario y principal candidato de la formación, se encuentra en el ecuador de la campaña electoral con el objetivo de lograr la presencia de su partido en el Congreso de los Diputados. Con las elecciones fijadas para el próximo 29 de noviembre, Campos aspira a dar el salto desde el Parlamento de Canarias hasta la cámara baja estatal para representar las singularidades canarias ante el gobierno central. Su objetivo principal es asegurar que existan voces capaces de recordar la realidad insular y luchar por los derechos fundamentales de la población local.

Agenda política: vivienda y modelo turístico insostenible

Canarias se juega sus derechos fundamentales en esta cita con las urnas, centrando su campaña en problemas estructurales como el acceso a la vivienda, la defensa de los servicios públicos y la regulación de un modelo turístico considerado insostenible. Campos destaca que la lejanía geográfica del archipiélago y su condición de puerta de entrada migratoria requieren una atención específica que a menudo se diluye en los debates nacionales. La ausencia de representantes canarios en Madrid ha sido una carencia constante, por lo que la presencia de Unidad del Pueblo Canario busca corregir esta falta de mirada local.

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Evaluación del debate electoral y posturas competitivas

Sobre el reciente debate entre los principales candidatos a la presidencia del gobierno, Mariano Campos ofrece una valoración crítica donde reconoce que el partido del PP, liderado por Feijóo, tuvo mayor protagonismo, aunque basa esta victoria en falsedades. Desde su perspectiva, el debate fue decepcionante y perdió el espíritu entusiasta necesario, permitiendo que el PP, Vox y el PSOE replicaran la bronca estatal y la imposición de relatos. Unidad del Pueblo Canario ha mantenido la serenidad durante estos encuentros, priorizando propuestas concretas para la tierra frente a la confrontación estéril.

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Perspectiva migratoria: historia y derechos humanos

La situación en El Hierro, con el aumento de la presión migratoria en los últimos días, ha servido para reafirmar la postura de la UPP frente al hecho migratorio. Campos rechaza el término de crisis, comparando la llegada actual de personas con la emigración canaria de hace setenta u ochenta años hacia Cuba, Venezuela, Uruguay o Argentina. Esta analogía histórica subraya la necesidad de centrar las políticas en los derechos humanos, evitando la deshumanización y los discursos de odio que caracterizan las posturas de partidos como el PP y Vox en el tratamiento de la inmigración.

Propuestas concretas: rutas seguras y crítica al Pacto Europeo

Para abordar la realidad migratoria, la estrategia de Unidad del Pueblo Canario incluye la exigencia de un plan de contingencia y atención humanitaria con refuerzos a Salvamento Marítimo y hospitales de campaña, algo que considera razonable dado que los flujos se concentran entre septiembre, octubre y noviembre. Además, Campos aboga por el establecimiento de rutas migratorias legales y seguras, señalando que actualmente muchas personas pagan multas excesivas por cayucos peligrosos. La UPP exige cambios en el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, denunciando que externaliza las fronteras y convierte a Canarias en un centro de retención inhumano.