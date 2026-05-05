Mariano Barbacid renuncia a sus acciones en Vega Oncotargets tras conflicto de intereses

El investigador Mariano Barbacid se desvincula de la empresa Vega Oncotargets y de las patentes del CNIO tras la retirada de un artículo científico por conflicto de intereses relacionado con una terapia contra el cáncer de páncreas.

El reconocido investigador Mariano Barbacid ha tomado la decisión de renunciar a las acciones que poseía en la empresa Vega Oncotargets , una compañía con el potencial de desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer de páncreas , fruto de los avances científicos en los que trabaja junto a un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ( CNIO ).

Adicionalmente, Barbacid se ha desvinculado de las patentes que el CNIO había solicitado en relación con esta investigación. Esta medida se produce tras una controversia generada la semana pasada, cuando la prestigiosa Academia de Ciencias de Estados Unidos optó por retirar de su revista científica, PNAS, un artículo publicado por un grupo de investigadores liderado por Barbacid.

La decisión de la Academia se basó en la detección de un conflicto de intereses significativo, ya que se comprobó que tanto Barbacid como dos coautoras del estudio tenían intereses financieros en Vega Oncotargets, información que no fue revelada antes de la publicación del artículo. El trabajo en cuestión describía avances prometedores en la lucha contra el cáncer de páncreas, específicamente en el tratamiento del adenocarcinoma ductal, el tipo más común de esta enfermedad.

Los resultados de la investigación, llevados a cabo por el equipo de Barbacid en el CNIO, demostraron la capacidad de eliminar el cáncer de páncreas en modelos animales utilizando una terapia combinada de tres fármacos. Esta terapia se distingue por su capacidad para prevenir la aparición de resistencias y por la ausencia de efectos secundarios importantes, lo que la convierte en una opción terapéutica potencialmente revolucionaria.

De hecho, los resultados preclínicos sugieren que esta terapia podría ser la primera en lograr la curación completa del cáncer de páncreas en modelos experimentales. En enero pasado, Mariano Barbacid presentó los resultados de esta investigación en una rueda de prensa, acompañado por las investigadoras principales responsables de la Fundación CRIS contra el Cáncer y por pacientes que se beneficiarían de este avance.

La decisión de Barbacid de renunciar a sus acciones y desvincularse de las patentes se produce en un contexto de acusaciones de conflicto de intereses y una campaña mediática que, según el investigador, ha sido injusta y difamatoria. A través de un comunicado emitido por su despacho de abogados, Barbacid ha denunciado estar siendo objeto de una campaña mediática llena de 'insidias sin fundamento' que buscan vincular su proyecto de llevar la triple terapia contra el cáncer de páncreas a ensayos clínicos con un 'ánimo espurio de enriquecimiento' a través de Vega Oncotargets.

El investigador ha rechazado categóricamente estas acusaciones, afirmando que 'nada más lejos de la realidad'. Barbacid ha enfatizado que los avances en esta investigación son posibles gracias al generoso compromiso de miles de ciudadanos que han donado más de tres millones y medio de euros a través de un sistema de donaciones Bizum establecido por la Fundación CRIS contra el Cáncer en febrero pasado.

Esta financiación ciudadana demuestra el fuerte apoyo público a la investigación del cáncer de páncreas y la esperanza que depositan en esta terapia innovadora. Para evitar que estas 'insinuaciones sin fundamento' puedan afectar el desarrollo y la implementación de la terapia, Barbacid ha decidido tomar medidas drásticas, renunciando por completo a su participación en Vega Oncotargets y devolviendo a la empresa todas sus acciones, valoradas en 750 euros.

Asimismo, ha renunciado a la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO, a pesar de considerar que su valor es 'nulo'. Barbacid ha expresado su profunda preocupación por el impacto que esta 'infame campaña' puede tener en los pacientes con cáncer de páncreas, argumentando que se ha generado una injusta desconfianza en la investigación de un tratamiento que está mostrando resultados muy prometedores en la fase preclínica.

A su juicio, esta desconfianza, alimentada por campañas similares, está retrasando el inicio de los ensayos clínicos, lo que podría privar a los pacientes de una posible cura. El investigador ha lamentado que la controversia esté desviando la atención de los verdaderos objetivos de la investigación: encontrar una solución eficaz para una enfermedad devastadora y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Barbacid ha insistido en que su motivación principal siempre ha sido el avance de la ciencia y el bienestar de los pacientes, y que su compromiso con la investigación del cáncer de páncreas es inquebrantable. La decisión de Barbacid de renunciar a sus intereses financieros y desvincularse de las patentes busca restaurar la confianza en la investigación y garantizar que la terapia contra el cáncer de páncreas pueda avanzar sin obstáculos.

La situación plantea importantes interrogantes sobre la gestión de conflictos de intereses en la investigación científica y la necesidad de proteger la integridad de los investigadores y sus proyectos. El futuro de la terapia contra el cáncer de páncreas y su posible llegada a los ensayos clínicos dependerá en gran medida de la capacidad de superar esta controversia y restaurar la confianza en la investigación





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