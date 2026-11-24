El Museo del Prado inaugura una exposición dedicada a la regente Mariana de Austria. El evento destaca su liderazgo político y su legado entre 1665 y 1675.

El Museo del Prado ha inaugurado su tercera edición de la iniciativa 'El Prado en femenino' con una exposición monumental centrada en Mariana de Austria. Este acontecimiento cultural, que coincide con el 400 aniversario del nacimiento de la reina, busca reevaluar su figura histórica al presentarla como la mujer con mayor influencia política en España entre Isabel la Católica e Isabel II.

Revalorización del liderazgo real

Mariana de Austria ejerció el poder absoluto de 1665 a 1675 durante la minoría de edad de su hijo, Carlos II. La curadora Noelia García Pérez, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, explica que la muestra desmonta la visión decimonónica que la retrataba como una reina indiferente. Se demuestra ahora que gestionó la Monarquía Hispánica en un periodo de bancarrota, guerras constantes y amenazas de sucesión.

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Iconografía y etapas vitales

La exposición incluye más de 150 obras que abarcan desde sus cuatro años hasta su muerte a los 56. Las piezas incluyen 57 cuadros del Prado y 54 procedentes de otras instituciones. Se muestran retratos prenupciales de Frans Luycks, obras de Velázquez y pinturas de Carreño de Miranda. Esta diversidad visual permite analizar cómo se construyó su imagen pública a lo largo de las décadas.

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Contexto histórico y político

La reina asumió el control en un momento crítico para el Imperio Español. Portugal había declarado su independencia en 1640 sin reconocimiento oficial. Luis XIV de Francia amenazaba con expansionismo territorial mientras la nobleza local se oponía a su gobierno. Los estudios feministas recientes han devuelto a Mariana de Austria el papel histórico que le corresponde como figura decisiva.

Detalles logísticos y horarios

La muestra permanece abierta al público desde el 26 de noviembre hasta el 28 de marzo de 2027. Los visitantes podrán observar pinturas, esculturas, dibujos, monedas y artes decorativas. La curaduría combina arte y política para explicar cómo una archiduquesa austriaca se convirtió en la regente más influyente de la corte hispana durante medio siglo.