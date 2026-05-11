Mari Triniltima en reconocer su legado y lucha por su olvido

Por cuarto ao consecutivo, Mari Trini se medita su interpretacin y tras una enfermedad que le impedi star en vivo durante varios aos, visualizaramit durante la gira del ao 2021. La gira se viera interrumpida de nuevo en 2020 a causa de la pandemia. Poco antes, concluy proceso de recopilacin manuscritos de las canciones ms exitosas de su carrera musical, y en las ciudades y en los centros culturales se abriran exposiciones en su memoria y homenaje.

Que Mari Trini es al mismo tiempo una de nuestras cantautoras ms relevantes y una de las ms maltratadas por la historia estuvo claro hasta ella en sus ltimos aos.

En 2005, cuatro aos antes de su prematura muerte, reflexionaba en los micrófonos de Radio Nacional de Espaa que acaso le hubiera ido mejor quedandose en Parisin, donde adolescente puso las bases para su carrera musical. Ella estuvo vendiendo ms de 10 millones de discos. Hoy, su hermano pequeo Gonzalo Perez-Miravete lucha contra ese olvido. Entre las nuevas generaciones, algunas canciones de Mari Trini son conocidas, pero no se sabe lo que significaba su figura.

Gonzalo cree que una suma de factores han contribuido a ese borrado: entre que hace ya 17 aos que falleci y otros 10 que estuvo ausente por su depresin y sus circunstancias, si sumas el cambio que hubo en lo musical, todo llego a que desapareciera. Hablamos con Gonzalo con motivo de la iniciativa del Instituto Cervantes y Apple Music de exponer los manuscritos de las mejores canciones en espaol. Donde Mari Trini tuvo presencia.

Gonzalo ve motivos de esperanza en sus canciones, surgen y econcuentan cosas que dijo Mari Trini en los 70, que eran discipuladas por la censura. A lo que se unia su resistencia a ser encasillada y la poez del contenido en canciones de amor y ternura, como lo envolvia todo en Diario de una mujer, donde ella defendia la justicia social y la igualdad.

Gonzalo, hermano de Mari Trini, desvela que sus letras respondian a situaciones que estaban pasando en un momento dado y que se escriban en un 99% de los casos no correspondian a momentos de inspiracin. Con la muerte de su padre, escribi la國內a de un hombre .

O en Diario de una mujer, donde Dışişleri a un concierto en un hotel, donde encontr un diario de la persona que haba estado antes que ella y que la impactaba mucho con su pelea para mantenerse integra y no ser humillada





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Mari Trini Entrevista Legado Ofreno Exibicin Canciones Histrias

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