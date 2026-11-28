Mari Paz Corominas, primera española en final olímpica de natación en México 68, comparte su historia de superación y el impacto del deporte activo en su salud.

Mari Paz Corominas consolidó su legado como una figura fundacional del deporte femenino en España, destacando especialmente por su trayectoria en la natación. En los Juegos Olímpicos de México 1968, la delegación española estuvo compuesta por 124 atletas, de los cuales 122 eran hombres y solo dos mujeres. Entre estas dos representantes se encontraba Corominas, quien a la temprana edad de 16 años logró un hito histórico al convertirse en la primera deportista española en disputar una final olímpica de natación. Este logro marcó un punto de inflexión significativo para la participación femenina en las competencias deportivas de alto nivel en el país.

Descubrimiento de la natación competitiva temprana

La introducción de Corominas en el mundo acuático comenzó a través de su entorno familiar, específicamente de su padre, quien era un entusiasta del deporte. A los cinco años, la familia la inició en el agua, y a los seis años, ella y sus cinco hermanos ya dominaban la natación básica. Sin embargo, el salto a la competición seria ocurrió cuando ingresó en la escuela Betania Patmos para entrenamiento competitivo. Dicha institución carecía de instalaciones propias y alquilaba tiempo en las piscinas de Montjuic en Barcelona durante los meses de mayo y junio, aprovechando la frescura del agua para los entrenamientos intensivos.

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Corominas mostró un talento excepcional en un concurso local con apenas 12 años, lo que llevó a su entrenador a contactar a sus padres para recomendar su ingreso en un club más exigente. Su padre habló con el Club de Natación Sabadell, el cual contaba con piscina cubierta y un entrenador de nacionalidad holandesa. La joven debia desplazarse regularmente acompañada de su madre y hermanas, una logística compleja para una adolescente que, a pesar de sus obligaciones académicas, logró equilibrar la vida escolar con la alta competición.

Retos en los Juegos Olímpicos de México 1968

La participación de Corominas en los Juegos Olímpicos de México 1968 se desarrolló en un contexto donde la mujer en el deporte de élite era una excepción casi total. A pesar de la escasa representación femenina en la delegación española, ella no experimentó una sensación de marginación por parte de sus compañeros masculinos. Los equipos eran reducidos y el trato hacia ambos sexos era equivalente, con categorías bien definidas y niveladas. No existía una separación marcada que afectara su integración en el equipo olímpico, permitiéndole enfocarse en su rendimiento deportivo.

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Las dificultades que enfrentaba Corominas tenían una naturaleza diferente a la de la era moderna. La falta de apoyo multidisciplinario era evidente, ya que el equipo olímpico disponía de un único entrenador, sin preparador físico, dietista ni fisioterapeuta dedicado. La atención médica se limitaba a una revisión anual, lo que obligaba a las deportistas a gestionar sus propios recursos físicos. Además, los desafíos biológicos, como el ciclo menstrual, debían enfrentarse sin la tecnología o suplementación actual, requiriendo una capacidad de adaptación y resiliencia personal notable.

Impacto histórico en el deporte femenino español

El esfuerzo de Corominas y sus compañeras abrió las puertas para las generaciones futuras de atletas españolas. El orgullo de estas pioneras radica en haber establecido un precedente que permite a las mujeres actuales competir en equipos de alta calidad y fortaleza física. Hoy en día, el deporte femenino en España cuenta con estructuras completas y atletas en excelente estado, un contraste directo con la realidad de hace más de medio siglo. La visión de Corominas es que la constancia y la insistencia son claves, consejos que transmite basándose en su propia experiencia de superación constante.

Tras dejar la competición de alta intensidad a los 18 años, Corominas retomó sus estudios en la Universidad de Economía, buscando un equilibrio que la competencia olímpica dificultaba. Se casó a los 21 años, pero mantuvo el deporte como parte central de su vida. En 1970, a los 17 años, viajó a Indiana durante seis meses para entrenar con la élite estadounidense bajo la tutela de Doc Counsilman, junto a nadadores destacados como Marc Speed. Esta experiencia internacional, aunque agotadora, refinó su técnica y mentalidad antes de su retiro temporal de la competición formal.

Adaptación al entrenamiento master y aguas abiertas

Más de medio siglo después, Mari Paz Corominas sigue practicando natación de manera activa, demostrando el valor del envejecimiento saludable a través del ejercicio. Hace aproximadamente 12 años, comenzó a participar en grupos de entrenamiento master en Cadaqués y a unirse a actividades de Marnatón. Aunque prefieren el entorno controlado de la piscina, ha comenzado a enfrentar el desafío de las aguas abiertas y el mar, donde el respeto por las condiciones naturales es constante.

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Su historia refleja una trayectoria de dedicación ininterrumpida, desde los entrenamientos en piscinas alquiladas de Montjuic hasta las travesías modernas en el Mediterráneo. Corominas considera que, aunque la natación ha contribuido a su vitalidad y juventud, su mayor victoria fue el camino abierto para otras mujeres. Su legado perdura no solo en los récords históricos de 1968, sino en la salud y el espíritu activo de quienes continúan su legado deportivo en la actualidad.