Margarita Robles aclara la situación de los pasajeros españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

La ministra de Defensa ha informado que la cuarentena de los catorce ciudadanos españoles que regresan del crucero MV Hondius será de carácter voluntario, asegurando que se han tomado todas las precauciones sanitarias necesarias.

El Gobierno de España ha puesto en marcha un operativo complejo para gestionar el retorno de catorce ciudadanos nacionales que se encontraban a bordo del crucero MV Hondius, el cual ha sido escenario de un preocupante brote de hantavirus.

Esta situación ha generado una alerta sanitaria considerable, dado que se han reportado ya tres fallecimientos y existen al menos siete casos sospechosos entre los pasajeros y la tripulación. El hantavirus es una enfermedad viral que puede provocar cuadros graves de insuficiencia respiratoria, lo que ha llevado a las autoridades internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, a supervisar de cerca la evolución de este incidente en alta mar.

El barco tiene previsto su arribo a las islas Canarias este próximo sábado, momento en el cual se activarán los protocolos de recepción y traslado diseñados específicamente para evitar cualquier riesgo de propagación del virus en territorio nacional. En una reciente intervención, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido muy clara respecto a la naturaleza de las medidas de aislamiento que se aplicarán a los pasajeros españoles.

Según ha explicado la responsable de la cartera de Defensa, la cuarentena a la que se someterán los catorce afectados será estrictamente voluntaria. Esta decisión se fundamenta en que el aislamiento preventivo constituye una medida privativa de libertad, y por lo tanto, el marco legal español exige que los ciudadanos afectados firmen un consentimiento informado antes de ser sometidos a dicho régimen.

De esta manera, el Estado garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los viajeros, mientras se intenta mantener la seguridad sanitaria colectiva. La ministra ha subrayado que no se busca imponer una restricción forzosa, sino coordinar una acción responsable basada en la cooperación de los implicados y la guía de los expertos médicos.

Un punto fundamental de la estrategia sanitaria es la distinción que el Gobierno ha hecho entre el hantavirus y otras enfermedades altamente contagiosas y letales, como el ébola. Robles ha enfatizado que el rigor aplicado en el caso del ébola no es trasladable a esta situación, ya que se trata de patologías con mecanismos de transmisión y niveles de riesgo muy diferentes.

Por ello, los pasajeros españoles no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, que es la zona de máxima seguridad reservada para virus hemorrágicos extremos. En su lugar, se dispondrá de habitaciones individualizadas que permitan un monitoreo constante y un aislamiento efectivo, pero sin llegar a los extremos de las unidades de aislamiento total.

La ministra ha elogiado la preparación y la vasta experiencia de los centros sanitarios implicados, asegurando que cuentan con los conocimientos necesarios para manejar enfermedades contagiosas de manera eficiente y segura. En cuanto a la logística del traslado, se ha coordinado un despliegue conjunto entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad. Para ello, se ha habilitado un avión militar medicalizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Esta aeronave está equipada con la tecnología y el personal sanitario necesario para transportar a los pasajeros desde Canarias hasta el destino final bajo estrictas condiciones de higiene y vigilancia. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que los pasajeros españoles se encuentran actualmente asintomáticos, el Gobierno ha preferido no correr riesgos y desplegar todos los medios técnicos disponibles.

Esta precaución busca asegurar que, independientemente de la ausencia de síntomas iniciales, cualquier posible evolución de la enfermedad sea gestionada en un entorno controlado y especializado. Finalmente, es importante destacar el papel de la tripulación y el equipo médico del MV Hondius, quienes han mantenido las medidas de seguridad necesarias para contener el brote mientras el navío se desplaza hacia el archipiélago canario.

La coordinación internacional ha sido clave para evaluar la peligrosidad del hantavirus andino y determinar que el riesgo de transmisión comunitaria es bajo si se siguen los protocolos adecuados. El despliegue del avión medicalizado y la gestión de la cuarentena voluntaria reflejan un equilibrio entre la gestión de una crisis de salud pública y la observancia de la normativa legal vigente.

La llegada del barco el sábado marcará el inicio de la fase final de este operativo, centrada en la vigilancia epidemiológica de los catorce ciudadanos para garantizar que el virus no se propague y que todos reciban la atención médica necesaria





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