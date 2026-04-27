Margarita Nelken: La pionera del feminismo en España y su lucha por la igualdad

Este artículo explora la vida y obra de Margarita Nelken, una de las primeras feministas en España, a través de sus escritos publicados entre 1916 y 1931. Nelken defendió la igualdad de género, el derecho al trabajo femenino y la igualdad salarial, desafiando las normas sociales de su época. Su legado sigue siendo relevante en la lucha por la equidad de género.

No tuve el privilegio de conocer a Margarita Nelken . La saludé en México durante un acto sobre el pintor muralista Diego Rivera, allá por los años sesenta.

Era una joven anciana, con una presencia que evocaba una vida llena de experiencias. Me hubiera encantado conversar con ella, como hice con otros exiliados españoles, pero la oportunidad no se presentó. Por eso, el trabajo de Alejandra Rodríguez Parragués resulta tan valioso.

Su libro recopila los artículos que Nelken publicó entre 1916 y 1931 en periódicos como Le Figaro, Nuevo Mundo y El Día, donde aborda la vida y las contribuciones de mujeres destacadas en las letras, las ciencias y la política. Figuras como Zenobia Camprubí, Margarita Xirgu, Carmen Baroja, Concha Espina, Cósima Wagner y María de Maeztu desfilan por estas páginas, editadas por la Fundación Banco Santander.

El libro, prologado por Rodríguez Parragués, demuestra que en el primer tercio del siglo XX, a pesar de las barreras sociales, numerosas mujeres trabajaban en la ciencia, el teatro, las artes plásticas y la literatura. En un artículo de 1917 en El Día, Nelken escribió sobre Josefina Blanco de Valle-Inclán, revelando anécdotas de su relación con el autor de Luces de bohemia. Nelken se convirtió en una figura clave del feminismo constructivo, destacando durante el Sexenio Republicano.

En su artículo Las precursoras del feminismo, de 1918, celebró los logros de Hubertine Auclert, la primera feminista francesa, y de Olympe de Gouges, cuya lucha por la igualdad la llevó a la guillotina durante la Revolución Francesa. Nelken la honró como un orgullo legítimo por su abnegación y nobleza. Lo más asombroso es que en 1917, Nelken ya defendía la igualdad salarial, un derecho que, a pesar de los avances, sigue siendo un desafío en muchas empresas.

En otro artículo de 1918, criticó el criterio social que impedía a las mujeres de clase media trabajar, pues se consideraba que su lugar estaba en el hogar, no en la universidad o el empleo. El dictador Franco reforzó esta idea durante su régimen, promoviendo la Sección Femenina del Movimiento Nacional, que desalentaba el trabajo femenino.

Veinte o treinta años antes, Nelken ya combatía esta mentalidad, argumentando que los padres debían proporcionar a todos sus hijos, sin distinción de género, los medios para trabajar. Escribió en 1918: Es imprescindible que los padres se acostumbren a poner en manos de todos sus hijos, hombres y mujeres, medios de trabajo y que solo la generalidad de esta idea hará que la posición de la mujer sea siempre digna y su trabajo respetado, como tiene derecho a serlo.

Hoy, más que nunca, es momento de reconocer a las mujeres que han roto el patriarcado. Creo poco en las cuotas y mucho en el talento de mujeres como Margarita Salas en la ciencia, Carme Riera en la literatura, o Alicia Framis en las artes plásticas. Nelken fue una pionera que allanó el camino para generaciones futuras





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Margarita Nelken Feminismo Igualdad De Género Historia De España Literatura Española

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alerta por Lluvias y Tormentas en Varias Regiones de España este SábadoLa AEMET ha activado avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Melilla. Se espera inestabilidad generalizada con chubascos que podrían ser localmente fuertes.

Read more »

España busca captar más de 4.500 millones en una cumbre con multinacionales este lunesRedactor de la sección Economía y Política. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster en Periodismo de El País por la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de incorporarse a EXPANSIÓN, ha trabajado en Cadena Ser, Europa Press y Cinco Días, donde fue jefe de sección de Economía.

Read more »

Un año del gran apagón en España: Impunidad y falta de respuestasSe cumple un año del apagón que afectó a la península ibérica, con consecuencias fatales y pérdidas económicas significativas. A pesar del impacto, la investigación sobre las responsabilidades políticas y la gestión del evento se encuentra estancada, generando incertidumbre y desconfianza.

Read more »

España inaugura el primer centro nacional especializado en inmunologíaSe abre en España un nuevo centro de investigación dedicado exclusivamente a la inmunología, donde más de 400 científicos trabajarán en el estudio de enfermedades como el cáncer, infecciones, enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento. El centro busca mejorar diagnósticos y terapias, y convertirse en un referente internacional.

Read more »

España reconfigura sus estrategias económicas ante la incertidumbre globalLas tensiones geopolíticas y la guerra en Irán obligan a España a adaptar sus políticas en turismo e industria, con un enfoque en la autonomía estratégica y el gasto en Defensa. El ministro Jordi Hereu analiza el impacto de la situación en el turismo español y la economía.

Read more »

España ofrece una ayuda un 60% menor que Italia al coche electricoLos países europeos continúan desplegando una batería de medidas orientadas a impulsar la demanda de coches eléctricos, una tecnología que, salvo excepciones, no es...

Read more »