Marea Residencias denuncia situación de extrema vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid y exige construcción de centros públicos

La plataforma Marea Residencias ha denunciado que el modelo acordado por la Comunidad de Madrid dejará a cientos de personas mayores y dependientes en una situación de extrema vulnerabilidad y ha exigido la construcción de centros públicos. La asociación ha alertado de que el nuevo acuerdo marco provocará traslados forzosos y pérdida de plazas para los usuarios, que quedarían desprotegidos, y ha denunciado al director de la residencia de Madrid que expulsó a una mujer con alzhéimer tras la alerta de su hijo sobre las deficiencias del centro.

La plataforma Marea Residencias ha denunciado que el modelo acordado por la Comunidad de Madrid dejará a cientos de personas mayores y dependientes en una situación de extrema vulnerabilidad , y ha exigido la construcción de centros públicos .

Una mujer pasea junto a una persona mayor en silla de ruedas hacia una residencia en Lugo (Galicia), a 17 de abril de 2021. La asociación ha alertado de que el nuevo acuerdo marco provocará traslados forzosos y pérdida de plazas para los usuarios, que quedarían desprotegidos, y ha exigido a la Comunidad de Madrid que interviene de manera urgente para que paralice estos traslados forzosos, garantice la continuidad asistencial de los residentes en sus centros actuales y proteja a este colectivo frente al desamparo institucional que van a sufrir.

La plataforma ha denunciado al director de la residencia de Madrid que expulsó a una mujer con alzhéimer tras la alerta de su hijo sobre las deficiencias del centro y ha alertado de que cientos de personas vulnerables podrían ser desahuciadas de sus residencias por la no adhesión de múltiples empresas gestoras de residencias privadas al nuevo pliego. La asociación ha entregado un escrito en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para mostrar su rechazo al nuevo acuerdo y ha reclamado al Gobierno regional un parque de residencias públicas gestionado directamente por la Comunidad de Madrid o por los ayuntamientos.

El nuevo acuerdo marco de residencias de la Comunidad de Madrid entrará en vigor el próximo 1 de julio, con una vigencia de dos años, y permitirá incorporar hasta 12.296 plazas, de las que 10.418 ya están integradas en la red pública financiada por la Comunidad de Madrid. El incremento del 20% en la financiación por plaza por parte del Gobierno regional, la incorporación de programas específicos de prevención, detección y atención ante situaciones de soledad, abuso o maltrato, así como mejoras en la alimentación y la recogida de gustos alimenticios, culturales y de ocio, son algunas de las medidas contempladas en el nuevo acuerdo marco





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