Marea Blanca impulsa una ILP para blindar la sanidad pública en Catalunya

La plataforma Marea Blanca presenta una Iniciativa Legislativa Popular para proteger el modelo sanitario público en Catalunya, buscando mayor control público, transparencia y menos influencia de las entidades privadas.

La plataforma Marea Blanca , defensora de la sanidad pública , ha anunciado la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular ( ILP ) en el Parlament de Catalunya con el objetivo de blindar un modelo sanitario “exclusivamente público” en la región. Esta iniciativa representa un paso crucial en la histórica lucha de la plataforma por una sanidad gestionada de manera íntegra por el sector público.

Los impulsores de la ILP buscan un mayor control público, una gestión directa y transparente de los recursos destinados a la salud, y una reducción significativa de la influencia de las fundaciones privadas en el sistema sanitario catalán. El contexto actual, con la reciente caducidad del bloque de conciertos hospitalarios en Catalunya, se presenta como un “momento histórico” para decidir el futuro del modelo sanitario, optando entre mantener el sistema mixto actual o avanzar hacia una gestión completamente pública. Es fundamental entender que en Catalunya, el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública (Siscat) engloba tanto hospitales públicos como centros concertados, cuya gestión recae en entidades con participación pública o fundaciones sin ánimo de lucro, como el Clínic o el Hospital del Mar. En cuanto a la atención primaria, el 80% depende del Institut Català de la Salut (ICS), una entidad pública, mientras que un 10% corresponde a otras entidades públicas y otro 10% a entidades privadas sin ánimo de lucro. Marea Blanca advierte sobre el progresivo proceso de privatización, externalización y mercantilización de los servicios sanitarios que, según denuncian, ha debilitado el sistema público catalán durante las últimas décadas. Baldo Arnau, miembro de Marea Blanca, explica que la ILP es una respuesta a la “pérdida de dinero público” a través de la supuesta colaboración público-privada. En su opinión, este modelo no fortalece el sistema público, sino que desvía recursos hacia empresas privadas mediante “contratos preferentes y muy ventajosos”, con un “poquísimo control” sobre el destino final de los fondos. Arnau cuestiona la justificación económica de esta colaboración, argumentando que si los centros concertados afirman ofrecer servicios a un menor costo, esto implica una reducción en la calidad o en la transparencia. El portavoz denuncia la falta de transparencia en la gestión de los recursos y rechaza la idea de que estas entidades funcionen sin ánimo de lucro. El modelo actual, que Marea Blanca critica, ha consolidado la colaboración público-privada hasta representar aproximadamente el 70% del sistema sanitario catalán. La ILP propone revertir esta situación, prohibiendo nuevas formas de gestión compartida y abogando por un sistema completamente público, con mecanismos de auditoría y participación ciudadana para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La plataforma critica la evolución del sistema sanitario en los últimos años, señalando que los recortes han dejado una huella profunda. Baldo Arnau denuncia que “la sanidad no ha levantado cabeza” y que la situación ha empeorado, con el aumento de las listas de espera. La atención primaria emerge como uno de los ámbitos más críticos, con demoras en la obtención de citas médicas de hasta dos o tres meses, lo que colapsa las urgencias hospitalarias, afectadas por la falta de personal y el cierre de camas. Arnau califica de “miserable” la gestión de las bajas laborales, que preveía incentivos para los centros de atención primaria que acortaran la duración de las bajas, una medida retirada por la presión de los Comunes. Marea Blanca considera que estas medidas no abordan el problema real, que reside en el retraso en los diagnósticos y tratamientos. La ILP se presenta como una herramienta para revertir el modelo actual y “recuperar el control público de la sanidad”. Baldo Arnau apela a la implicación de los grupos políticos, a la unidad de los movimientos sociales, vecinales, sindicales y a la ciudadanía en general. “Es el momento de salir a las calles”, afirma, instando a la movilización para defender un sistema sanitario público, universal y de calidad





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