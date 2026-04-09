Marcos Llorente y el Debate sobre la Crema Solar: Un Disfraz y un Llamamiento a la Reflexión

El futbolista Marcos Llorente genera debate al rechazar el uso de crema solar y disfrazarse de ella. Un dermatólogo aclara la postura científica sobre la protección solar y critica la desinformación de algunos influencers.

El futbolista internacional del Atlético de Madrid, Marcos Llorente , ha generado controversia al disfrazarse de crema solar para expresar su rechazo a su uso. Esta acción se suma a sus opiniones y estilo de vida, que a menudo son objeto de debate público. Llorente argumenta que la crema solar es una 'protección total contra tu biología', una afirmación que ha despertado reacciones encontradas entre expertos y seguidores.

\El dermatólogo Alex Docampo, reconocido por su comunicación en redes sociales, ha querido aclarar la postura científica sobre el uso de protectores solares. Docampo enfatiza que, si bien no se apoya la idea de que todos deban usar protector solar constantemente, la evidencia científica respalda su utilidad en la prevención del cáncer de piel, especialmente en individuos con fototipos bajos, condiciones de fotosensibilidad, o en entornos con alta radiación ultravioleta. Docampo también destaca la importancia de una exposición solar moderada y controlada, que puede ser beneficiosa para la salud mental y la síntesis de vitamina D, preferiblemente durante la actividad física y no de forma sedentaria con el objetivo de broncearse. El especialista desmonta la creencia de que el uso de protector solar impide la síntesis de vitamina D, apoyándose en estudios que demuestran lo contrario.\Docampo también critica la tendencia de algunos 'pseudoinfluencers' a propagar mensajes llamativos, motivados por intereses comerciales. Señala que estas figuras aprovechan el algoritmo de las redes sociales y la atención de los medios de comunicación para captar seguidores y vender productos, como cosméticos, cursos y mentorías. El objetivo principal, según Docampo, es obtener ganancias económicas, capital social o influencia política. El debate sobre el uso de protector solar y la influencia de figuras públicas en la salud y el bienestar sigue abierto, con expertos como Docampo ofreciendo una perspectiva basada en la evidencia científica y alertando sobre los riesgos de la desinformación





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