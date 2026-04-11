Marcos Giralt Torrente y otros autores, galardonados con el Premio de la Crítica 2025

La Asociación Española de Críticos Literarios premia a Marcos Giralt Torrente por Los ilusionistas como mejor libro de narrativa, junto a otros autores en diferentes lenguas y categorías.

El escritor madrileño Marcos Giralt Torrente ha sido galardonado con el prestigioso Premio de la Crítica por su obra Los ilusionistas, un libro que ha cautivado a la Asociación Española de Críticos Literarios, quienes lo han distinguido como la mejor obra de narrativa publicada en el año 2025.

El jurado, compuesto por destacados críticos literarios, ha anunciado los ganadores en las diversas categorías de estos premios, que celebran su 70ª edición, en una ceremonia realizada en el municipio salmantino de Morille. La diversidad de lenguas y expresiones literarias presentes en España se ha visto reflejada en los reconocimientos, con premios otorgados a obras en castellano, gallego, catalán y euskera, así como a una obra traducida del búlgaro. Este premio, que carece de dotación económica, se distingue por ser el único que reconoce la excelencia literaria en las cuatro lenguas oficiales de España, contando con un jurado independiente compuesto por 21 críticos literarios que colaboran con diversos medios de comunicación, garantizando así la objetividad y el rigor en la selección de las obras premiadas.<\/p>

Los ilusionistas, publicada por la editorial Anagrama, es una obra de carácter biográfico y familiar que explora las raíces de Giralt Torrente a través de sus abuelos maternos, figuras emblemáticas como el reconocido escritor Gonzalo Torrente Ballester y Josefina Malvido. El jurado ha elogiado la profunda introspección de la obra, destacando la habilidad del autor para entrelazar hechos reales y elementos ficcionales, creando un retrato complejo y evocador del universo familiar. Se ha resaltado la madurez personal y creativa de Giralt Torrente, quien, con esta obra, consolida su trayectoria literaria tras haber recibido el Premio Nacional de Narrativa por Tiempo de vida y haber escrito otros títulos notables como París y Los seres felices. La decisión del jurado refleja la importancia de reconocer la diversidad y la calidad de la producción literaria en España.<\/p>

En el ámbito de la poesía, Pablo García Casado ha sido reconocido por Cada uno es mucha gente, publicado por la editorial Visor. El jurado ha valorado la capacidad del autor para dar voz a las experiencias de la vida cotidiana, explorando las relaciones sociales y la precariedad en el contexto actual. La obra se caracteriza por su estilo poético en prosa, cercano al microrrelato y a la secuencia cinematográfica, que genera una gran tensión. En cuanto a la narrativa en catalán, Amadeu Fabregat ha sido galardonado por L’anell del nibelung, una obra que marca su regreso a la escena literaria después de cuatro décadas de silencio. El jurado ha destacado el estilo neutral y despojado de la obra, que narra la historia del profesor Ernest Millet. En el ámbito de la poesía en catalán, Sebastià Alzamora ha sido premiado por Sala Augusta seguit de Llengua Materna, una obra que explora la psicogeografía y la memoria. En gallego, Fernando Castro Paredes ha sido reconocido por O lanzador de coitelos, un thriller que combina elementos de diferentes autores. Lorena Souto ha sido galardonada por su poemario Exuvia e saliva. En euskera, Eider Rodríguez ha sido premiada por Dena zulo bera zen ―Era todo el mismo hueco― y Ane Zubeldia por Kontra<\/p>





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