Marcos Cámara, CEO de ATG Entertainment España: entre la pasión por el trabajo y la búsqueda del equilibrio personal

El máximo responsable de ATG Entertainment España habla sobre su dedicación constante, la cultura de confianza en su empresa y cómo intenta compaginar vida profesional y familiar, marcando un ejemplo desde la dirección.

Marcos Cámara , consejero delegado de ATG Entertainment España, reflexiona sobre su estilo de vida y filosofía de trabajo. Aunque admite que incluso durante las vacaciones consulta las ventas a diario y responde correos, asegura que no es un problema de incapacidad para desconectar, sino una decisión personal.

Este año, por primera vez en su carrera, planea teletrabajar desde la playa, disfrutando de la familia y empezando a entrenar, aunque reconoce que siempre estará disponible: 24/7. Destaca la importancia del equilibrio entre vida personal y profesional, mencionando que en la empresa fomentan una cultura de confianza donde nadie necesita pedir permiso para asistir a eventos familiares, y él mismo da ejemplo.

Cámara también comparte anécdotas sobre su trayectoria, como su experiencia con un socio mayoritario con quien tuvo desavenencias, lo que le llevó a abandonar una compañía y posteriormente unirse a SOM.como. Subraya que la calidad del trabajo y el respeto son fundamentales, y que en su entorno se celebran los triunfos y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Su filosofía se centra en priorizar lo importante, no agobiarse por problemas menores y valorar la familia como pilar esencial





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