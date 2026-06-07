El secretario de Estado busca una Cuba libre y democrática, mientras que Trump se centra en encontrar un 'buen acuerdo' con el régimen de los Castro.

El secretario de Estado Marco Rubio navega por el momento más volátil de las relaciones entre EE. UU. y Cuba en décadas. A pesar de la presión del presidente Donald Trump , Rubio sigue buscando una Cuba libre y democrática, mientras que Trump se centra en encontrar un 'buen acuerdo' con el régimen de los Castro.

La situación se vuelve cada vez más tensa, con el Departamento de Justicia acusando formalmente al expresidente Raúl Castro y el grupo de ataque del portaviones USS Nimitz acercándose al Caribe. Mientras tanto, en el sur de Florida, crece la esperanza de una Cuba sin un Castro en el poder. Rubio ha sido un defensor de la línea dura en política exterior y ha encontrado en su alianza con Trump una fuente de amplio poder dentro del Gobierno.

Sin embargo, Cuba representa hasta ahora su desafío más personal, y el éxito o fracaso de su enfoque podría definirlo más claramente





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