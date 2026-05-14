Marco Rubio dice que no hay que ir demasiado rápido en la transición política en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles que su Gobierno quiere que se lleve a cabo una transición política en Venezuela como consecuencia del derrocamiento en enero de Nicolás Maduro, pero en el camino a ese proceso ‘tampoco hay que ir demasiado rápido’.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , dijo este miércoles que su Gobierno quiere que se lleve a cabo una transición política en Venezuela como consecuencia del derrocamiento en enero de Nicolás Maduro, pero en el camino a ese proceso ‘tampoco hay que ir demasiado rápido’.

Rubio hizo estas declaraciones en una entrevista con la cadena Fox News cuyo contenido fue divulgado por el Departamento de Estado, en la que habló sobre la situación en Venezuela tras la captura de Maduro y lo que Estados Unidos espera que ocurra en el país sudamericano. Aseguró que en los últimos meses ha habido ‘avances constantes’ para mejorar las condiciones de Venezuela, principalmente en términos económicos, y eventualmente se avanzará hacia cambios políticos





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