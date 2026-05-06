Marco Rubio anuncia el fin de la ofensiva en Irán y el inicio de una nueva fase en Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado el fin de la ofensiva militar contra Irán y el inicio de una operación defensiva para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz. Trump notificó al Congreso el fin de la guerra, aunque la situación sigue siendo tensa con nuevas operaciones y denuncias de ataques contra petroleros.

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , ha declarado que la ofensiva militar contra Irán , iniciada el 28 de febrero bajo el nombre de 'Furia Épica', ha concluido oficialmente.

En una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, donde cubrió la ausencia de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, debido a su baja por maternidad, Rubio anunció el inicio de una nueva fase operativa denominada 'Proyecto Libertad'. Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica donde Irán ha impuesto un bloqueo que afecta a los buques comerciales.

Rubio enfatizó que esta operación es de carácter defensivo y que Estados Unidos solo responderá con fuerza si Irán inicia hostilidades. El presidente Donald Trump había notificado al Congreso el 1 de mayo que la guerra contra Irán había terminado, cumpliendo así con los plazos establecidos por la ley de 1973 que regula el despliegue de tropas en el extranjero.

Sin embargo, Rubio criticó esta legislación, calificándola de 'totalmente inconstitucional', una postura compartida por anteriores mandatarios de ambos partidos. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense ha mantenido informado al Congreso sobre los desarrollos del conflicto, aunque la ley exige que el presidente solicite autorización para continuar las hostilidades en otro país antes de que transcurran 60 días desde el inicio del conflicto.

Trump anunció el pasado domingo una nueva operación para escoltar y facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico, en respuesta al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz. Rubio insistió en que esta operación es defensiva y que Estados Unidos solo atacará si Irán dispara primero. En un giro inesperado, Trump aseguró que revisará el plan de paz enviado por Irán, aunque consideró que no es 'aceptable'.

Además, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron ataques contra petroleros en la región, lo que añade tensión a la situación. La comunidad internacional sigue con atención los desarrollos en la zona, donde las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan en un ambiente de incertidumbre





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