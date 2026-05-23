Marcha ultra en Madrid: Protestas contra Sánchez y cánticos de odio

Una gran marcha ultra se llevó a cabo en Madrid, donde los asistentes manifestaron su descontento con el Gobierno de Pedro Sánchez. Solicitaban su dimisión con frases como "España unida jamás será vencida" y se escucharon cánticos de odio, como "no es una sede, es un puticlub" y algunos se han sumado a la homofobia. A pesar de la intensidad de la protesta, algunos manifestantes expresaron escepticismo sobre su impacto, creyendo que en Moncloa no le darán importancia.

Una gran marcha ultra se llevó a cabo en Madrid, donde los asistentes manifestaron su descontento con el Gobierno de Pedro Sánchez . Solicitaban su dimisión con frases como "España unida jamás será vencida".

Si bien algunos participantes buscaban ser respetuosos, otros optaron por cánticos racistas, machistas y homófobos. Además de insultar al presidente, también pidieron prisión para el expresidente Zapatero. A pesar de la intensidad de la protesta, algunos manifestantes expresaron escepticismo sobre su impacto, creyendo que en Moncloa no le darán importancia. La manifestación reflejó divisiones y tensiones políticas en el país.

Entre cánticos y carteles, los asistentes a la marcha ultra en Madrid han cargado contra el Ejecutivo, han expresado al tiempo que han pedido unidad para que conseguir que Pedro Sánchez dimita con la clásica frase de "España unida jamás será vencida". También se escucharon cánticos de odio, como "no es una sede, es un puticlub" y algunos se han sumado a la homofobia, como una mujer que ha declarado que estaban allí "para defender un país, no a un maricón".

No han faltado los insultos al presidente del Gobierno, al que han llamado "hijo de pu**", aunque el líder del Ejecutivo no ha sido el único protagonista en la manifestación ultra, sino que también se han acordado de Pese a ello, muchos han salido a la calle con la creencia de que a pocos metros de donde terminaba la marcha, en Moncloa, no le darán importancia.

"Creo que al presidente todo esto le da igual", ha expresado un hombre.





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