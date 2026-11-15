Marcha en Córdoba por vivienda y salarios dignos con Kati Ortega

Córdoba acoge una concentración masiva tras su retraso por lluvia. Kati Ortega del Sindicato de Inquilinas exige vivienda como derecho constitucional.

Centenares de manifestantes se han congregado en la ciudad andaluza de Córdoba para exigir el reconocimiento efectivo del derecho a una vivienda digna, la garantía de salarios justos y la financiación adecuada de los servicios públicos. Esta movilización social, que ha recuperado el impulso de la jornada de huelga general, ha partido desde la plaza de la Constitución con el objetivo de visibilizar las carencias estructurales que afectan a la clase trabajadora en la actualidad.

Origen y Desarrollo de la Convocatoria

La protesta fue organizada conjuntamente por diversas plataformas sindicales y ha comenzado puntualmente a las 12:00 horas de este domingo. El recorrido de la marcha, que se ha pospuesto previamente debido a las condiciones meteorológicas adversas, tenía como punto de partida la plaza de la Constitución, lugar donde se ubica la sede de la Subdelegación del Gobierno. El destino final de la movilización ha sido la plaza de las tres culturas, un espacio emblemático para este tipo de manifestaciones ciudadanas en la región.

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Posiciones y Argumentos de los Organizadores

Kati Ortega, portavoz principal del Sindicato de Inquilinas, ha sido una de las figuras clave en la definición de las demandas sindicales durante el acto. Ortega ha destacado la necesidad imperiosa de que las reivindicaciones sociales trasciendan el discurso para convertirse en realidades políticas tangibles. Ha enfatizado que existe una conciencia creciente entre la clase trabajadora sobre la injusticia inherente a las condiciones económicas actuales, donde el esfuerzo laboral no se traduce en una calidad de vida estable.

La portavoz ha señalado que la rabia social está justificada por la percepción de que, independientemente de la cantidad de horas trabajadas, los ingresos no son suficientes para garantizar una vida digna. Este sentimiento de frustración económica ha sido el motor principal que ha movilizado a la ciudadanía, quien considera que el sistema actual no responde a las necesidades básicas de la población más vulnerable.

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Impacto Social y Próximos Pasos Políticos

Las exigencias centrales de la marcha se enfocan en que derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda, sean respetados y se instalen firmemente en la democracia vigente. Los organizadores instan a la población a mantenerse organizada y a presionar continuamente para que la vivienda deje de ser un bien especulativo para convertirse en un derecho constitucional reconocido legalmente. Esta postura se presenta como una respuesta directa a la precariedad creciente y a la falta de recursos para el mantenimiento de servicios públicos esenciales.

De cara al futuro inmediato, Kati Ortega ha anunciado que la estrategia de organización continuará ininterrumpidamente hasta que se logren los objetivos planteados. Esta presión social busca influir directamente en el escenario político de las próximas elecciones generales, donde la vivienda, la economía y los salarios son temas centrales en el debate electoral. La marcha refleja un deseo amplio de cambio estructural que trasciende la mera protesta puntual para buscar transformaciones legislativas duraderas.