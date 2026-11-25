Descubre los detalles de la Marcha Alpe d'Huez 2027: fecha el 27 de junio, 5.000 metros de desnivel y tarifas progresivas de inscripción hasta 130 euros.

La emblemática Marcha Cicloturista de los Alpes franceses está oficialmente programada para celebrarse el 27 de junio de 2027. Este evento histórico comenzará en el municipio de Bourg-d'Oisans y concluirá en la famosa estación de esquí de Alpe d'Huez, consolidando su estatus como una prueba de referencia en el calendario internacional de cicloturismo.

Ruta de 177 Kilómetros y 5.000 Metros de Desnivel

El recorrido completo abarca una distancia total de 177 kilómetros con un desnivel positivo de 5.000 metros. La organización mantiene abiertas las inscripciones a través de la plataforma Laya para esta edición que atraerá a más de 4.000 participantes dispuestos a superar los puertos más legendaros del ciclismo.

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Los ciclistas enfrentarán el encadenamiento de tres grandes dificultades montañosas reconocidas mundialmente: el Col du Glandon, el Col du Télégraphe y el Col du Galibier. Estas ascensiones representan el núcleo técnico de la jornada, exigiendo una preparación física rigurosa y un equipo adecuado para el altitud.

Opciones de Inscripción y Tarifas Progresivas 2027

La organización de la prueba establece tres modalidades diferentes para la edición de 2027, permitiendo que los atletas elijan entre completar la Granfondo en una sola jornada o dividir el esfuerzo en un recorrido de dos días. La alternativa dividida se ejecuta los días 26 y 27 de junio, con la primera etapa conectando Bourg-d'Oisans con Valloire y la segunda llegando a Alpe d'Huez.

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Para quienes opten por la modalidad de dos jornadas, el servicio incluye el traslado del equipaje entre las etapas, aunque los participantes deben gestionar y reservar personalmente su alojamiento en Valloire, ubicado estratégicamente al pie del Col du Galibier. Esta flexibilidad busca adaptarse a las capacidades y preferencias logísticas de cada ciclista.

Las tarifas de inscripción varían dinámicamente según la modalidad elegida y el volumen de dorsales vendidos. Para la Granfondo, el precio es de 110 euros para los primeros 500 inscritos, 120 euros para los siguientes 1.000, 125 euros para los próximos 2.000 y 130 euros para las plazas restantes.

Gestión de Inscripciones y Datos por Sport Life Ibérica

Todos los procesos de registro y tratamiento de datos personales son gestionados por Sport Life Ibérica S.A.U. La empresa, con domicilio social en la calle Nestares 20 de Madrid, recopila información como nombre, email y fecha de nacimiento para la participación en el evento.

La organización informa que los datos pueden utilizarse para prospección de mercado y marketing electrónico, permitiendo el envío de información publicitaria de productos y servicios propios o de terceros en sectores como telecomunicaciones, ocio y automoción. Los usuarios pueden retirar este consentimiento en cualquier momento.

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Para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, los participantes pueden dirigirse por correo postal a la sede de Sport Life Ibérica en Madrid, a través del formulario web disponible o contactando a protecciondatos@slib.es. La entidad ha designado a un Delegado de Protección de Datos para garantizar la seguridad de la información proporcionada.