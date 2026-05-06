Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia brillan en 'Puan', una comedia dramática sobre el declive educativo

La película argentina 'Puan', dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat, explora las tensiones en la universidad pública a través de las vidas de dos profesores interpretados por Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia. Con un enfoque en la lucha por mantener vivo el pensamiento crítico, la cinta retrata las rivalidades académicas y las dudas existenciales en un contexto de recortes y tensiones políticas.

En un contexto en el que la universidad pública enfrenta recortes, tensiones políticas y debates sobre su futuro, la película argentina Puan, dirigida y escrita por María Alché y Benjamín Naishtat, se adentra en las complejidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

La cinta retrata un ecosistema donde enseñar no es solo transmitir conocimiento, sino también resistir ante las adversidades. Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia destacan en esta comedia dramática que explora las aspiraciones personales, las rivalidades académicas y las dudas existenciales en un momento clave para la educación superior. Marcelo, interpretado por Marcelo Subiotto, lleva media vida hablando de Platón, Rousseau o Kant.

Da clases en la facultad, pero las dificultades económicas lo obligan a compaginar su trabajo con clases particulares y en distintos barrios de la ciudad. La muerte de Caselli, su amigo y mentor, lo sorprende, al igual que la llegada de Rafael, un antiguo compañero que regresa de Alemania con la intención de hacerse con la cátedra de Filosofía, un puesto que Marcelo daba por suyo.

Mientras el departamento se reparte las clases pendientes y el proceso para cubrir la plaza avanza rápidamente, Marcelo se obsesiona con conseguir los papeles necesarios para la cátedra, descuidando su vida personal y familiar. El duelo entre Marcelo y Rafael no llega a las manos, pero sí a las palabras, mientras Rafael contraprograma las clases de Marcelo.

La obsesión de Marcelo por convertirse en el sucesor de Caselli lo consume, pero su hijo le recuerda que no se puede desear algo solo porque otro también lo desea. Marcelo, sin embargo, está convencido de que su vida está ligada a la universidad, afirmando que el único lugar en el que es algo es Puan. La película se mueve entre dos tensiones claras: el continuismo o la renovación.

Marcelo defiende el legado de su mentor, pero una charla con la viuda de Caselli saca a relucir una verdad incómoda sobre la perpetuación de un modelo heredado. En paralelo, el concurso a la cátedra se convierte en una prueba no solo académica, sino también emocional.

Marcelo recibe el consejo de conmover a los jurados antes de enfrentarse a la evaluación, pero todo se precipita cuando renuncia a sus clases, participa en las protestas por la situación de la universidad y decide retomar el viaje a Bolivia que Caselli tenía pendiente. Allí, lejos de todo, encuentra una nueva perspectiva.

Nominada a Mejor película iberoamericana en los Goya y a la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, Puan no se fue de vacío: Marcelo Subiotto se hizo con el galardón a Mejor interpretación y la cinta consiguió el premio del jurado a Mejor guion para María Alché y Benjamín Naishtat





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